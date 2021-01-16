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Афганского футболиста оскорбили на расовой почве. После матча он плакал в душе

16 января, 14:02

Александр Трикиша Александр Трикиша

После матча провинившийся игрок попросил прощения у пострадавшего

В матче 16-го тура чемпионата Германии между "Унионом" – "Байером" (1:0) неназванный футболист берлинского клуба оскорбил соперника на расовой почве. Как сообщает Bild, один из игроков "Униона", предположительно, Флориан Хюбнер, назвал Надима Амири "дерьмовым афганцем".

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После матча одноклубники видели, как Амири плакал в душе. Впрочем, как признался сам футболист, провинившийся игрок "Униона" пришел раздевалку и попросил у Надима прощения за свое поведение.

"Он сказал, что это было сказано на эмоциях и ему очень жаль за свои слова. Он меня убедил в этом, поэтому вопрос для меня закрыт", рассказал после встречи игрок "Байера".

Амири имеет афганские корни. Его родители Назир и Наджла бежали из Кабула в Германию через Пакистан в 1988 году перед началом войны в Афганистане. Футболист родился уже в Германии и выступает за молодежные команды страны.

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расизм чемпионат Германии Байер Унион

Источник: Сегодня|Спорт

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