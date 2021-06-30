Яскраві фото фанатів матчу Швеція – Україна на Євро-2020

Збірна України обіграла Швецію з рахунком 2:1 в матчі 1/8 фіналу Євро-2020. Перемогу нашій команді приніс гол Артема Довбіка на 118-й хвилині зустрічі. Відео голів та огляд матчу є на нашому сайті.
На трибунах зібралося трохи менше 10 тисяч глядачів, тим не менш, вони віддали всі сили, щоб підтримати свої команди.
Раніше ми опублікували дикі танці в роздягальні збірної України після перемоги над Швецією. У роздягальні збірної України справжнє свято! Наша команда обіграла шведів і вийшла в чвертьфінал Євро-2020. З такої нагоди Роман Яремчук влаштував танці в роздягальні.
Раніше ми писали, що український фанат прорвався на поле, щоб привітати футбольну збірну з виходом до 1/4 фіналу Євро. Вболівальник першим привітав нашу команду з виходом до чвертьфіналу Євро-2020. Фанат вискочив на поле і трохи поганяв стюардів, поки його не скрутили і повели.