Яскраві фото фанатів матчу Швеція – Україна на Євро-2020

Вболівальники і вболівальниці прикрасили трибуни стадіону під час матчу Швеція – Україна на Євро-2020. Україна обіграла шведів і вийшла в чвертьфінал турніру

Фанатки матчу Україна - Швеція / Фото: Reuters

Збірна України обіграла Швецію з рахунком 2:1 в матчі 1/8 фіналу Євро-2020. Перемогу нашій команді приніс гол Артема Довбіка на 118-й хвилині зустрічі. Відео голів та огляд матчу є на нашому сайті.

На трибунах зібралося трохи менше 10 тисяч глядачів, тим не менш, вони віддали всі сили, щоб підтримати свої команди.

Раніше ми опублікували дикі танці в роздягальні збірної України після перемоги над Швецією. У роздягальні збірної України справжнє свято! Наша команда обіграла шведів і вийшла в чвертьфінал Євро-2020. З такої нагоди Роман Яремчук влаштував танці в роздягальні.