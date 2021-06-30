Український фанат прорвався на поле, щоб привітати футбольну збірну з виходом до 1/4 фіналу Євро

Вболівальник першим привітав нашу команду з виходом до чвертьфіналу Євро-2020. Фанат вискочив на поле і трохи поганяв стюардів, поки його не скрутили і повели

Вболівальник вибіг на поле після матчу Україна - Швеція / Фото: Reuters

Збірна України вирвала перемогу у Швеції в 1/8 фіналу і вперше в історії вийшла в чвертьфінал чемпіонату Європи. На емоціях один з уболівальників нашої команди прорвався на поле, щоб відзначити подію разом з футболістами.

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Вболівальник прорвався повз стюардів і встиг пробігтися по полю, поки його не завалили на газон. Євген Макаренко намагався відбити його у працівників стадіону, але його все одно забрали в підтрибунне приміщення.

Раніше ми писали, що принц Вільям емоційно вболівав за збірну Англії з Кейт Міддлтон: схопився з місця і крикнув. Принц Вільям і Кейт Міддлтон підтримали збірну Англії в матчі 1/8 фіналу проти Німеччини. Член королівської родини Великобританії не втримався на місці після першого гола.