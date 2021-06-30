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СЬОГОДНІ Спорт Фан-зона Евро

Український фанат прорвався на поле, щоб привітати футбольну збірну з виходом до 1/4 фіналу Євро

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
30 червня, 01:04
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Вболівальник першим привітав нашу команду з виходом до чвертьфіналу Євро-2020. Фанат вискочив на поле і трохи поганяв стюардів, поки його не скрутили і повели
Вболівальник вибіг на поле після матчу Україна - Швеція
Вболівальник вибіг на поле після матчу Україна - Швеція / Фото: Reuters

Збірна України вирвала перемогу у Швеції в 1/8 фіналу і вперше в історії вийшла в чвертьфінал чемпіонату Європи. На емоціях один з уболівальників нашої команди прорвався на поле, щоб відзначити подію разом з футболістами.

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Вболівальник прорвався повз стюардів і встиг пробігтися по полю, поки його не завалили на газон. Євген Макаренко намагався відбити його у працівників стадіону, але його все одно забрали в підтрибунне приміщення.

Раніше ми писали, що принц Вільям емоційно вболівав за збірну Англії з Кейт Міддлтон: схопився з місця і крикнув. Принц Вільям і Кейт Міддлтон підтримали збірну Англії в матчі 1/8 фіналу проти Німеччини. Член королівської родини Великобританії не втримався на місці після першого гола.

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#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
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#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
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#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
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#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Португалія
3
7:6
4
3
Німеччина
3
6:5
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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