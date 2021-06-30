Дикі танці в роздягальні збірної України після перемоги над Швецією

У роздягальні збірної України справжнє свято! Наша команда обіграла шведів і вийшла в чвертьфінал Євро-2020. З такої нагоди Роман Яремчук влаштував танці в роздягальні

Збірна України вперше в історії вийшла в чвертьфінал чемпіонату Європи. В 1/8 фіналу наша команда обіграла Швецію в додатковий час. Після матчу в роздягальні команди було справжнє свято.

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Віталій Миколенко на своїй сторінці в Instagram поділився веселим відео, на якому танцюють Роман Яремчук та Євген Макаренко. Особливо виділився форвард Гента.

Раніше ми писали, що український фанат прорвався на поле, щоб привітати футбольну збірну з виходом до 1/4 фіналу Євро . Вболівальник першим привітав нашу команду з виходом до чвертьфіналу Євро-2020. Фанат вискочив на поле і трохи поганяв стюардів, поки його не скрутили і повели.