Україна вже заробила на Євро-2020 півмільярда призових

Наша команда вперше в історії пробилася до чвертьфіналу чемпіонату Європи і непогано заробила на своєму виступі. Перемога над Швецією принесла додаткові 3,25 млн євро

Збірна України вже заробила на Євро-2020 16 мільйонів євро / Фото: Reuters

Завдяки виходу в чвертьфінал Євро-2020 збірна України заробила непогані гроші. Як ми писали раніше, за груповий етап наша команда вже заробила 10,75 млн євро. Тепер порахуємо призові нашої команди в плей-офф.

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За вихід в 1/8 фіналу Україна отримала бонус у розмірі 2 мільйони євро. А перемога над Швецією принесла нашій команді 3,25 млн євро. Отже, загальна сума призових збірної України за участь в Євро вже становить 16 мільйонів євро (близько 517 млн грн)!

Попереду у нашої команди чвертьфінал проти Англії і можливість поповнити гаманець ще на 5 мільйонів євро. Втім, будемо сподіватися, що вихід в півфінал стане для футболістів куди вагомішим стимулом.

Ось тільки іншої думки букмекери. Аналітики Україну ні в що не ставлять. На думку букмекерів, у чвертьфіналі команда Андрія Шевченка програє англійцям, які згодом виграють чемпіонат Європи.