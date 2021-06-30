2 липня 19:00
Швейцарія --
Іспанія --
2 липня 22:00
Бельгія --
Італія --
3 липня 19:00
Чехія --
Данія --
3 липня 22:00
Україна --
Англія --
7 липня 17:00
Динамо --
Люцерн --
9 липня 19:00
Шахтар --
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СЬОГОДНІ Спорт Фан-зона Евро

Україна вже заробила на Євро-2020 півмільярда призових

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
30 червня, 14:50
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Наша команда вперше в історії пробилася до чвертьфіналу чемпіонату Європи і непогано заробила на своєму виступі. Перемога над Швецією принесла додаткові 3,25 млн євро
Збірна України вже заробила на Євро-2020 16 мільйонів євро
Збірна України вже заробила на Євро-2020 16 мільйонів євро / Фото: Reuters

Завдяки виходу в чвертьфінал Євро-2020 збірна України заробила непогані гроші. Як ми писали раніше, за груповий етап наша команда вже заробила 10,75 млн євро. Тепер порахуємо призові нашої команди в плей-офф.

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За вихід в 1/8 фіналу Україна отримала бонус у розмірі 2 мільйони євро. А перемога над Швецією принесла нашій команді 3,25 млн євро. Отже, загальна сума призових збірної України за участь в Євро вже становить 16 мільйонів євро (близько 517 млн грн)!

Попереду у нашої команди чвертьфінал проти Англії і можливість поповнити гаманець ще на 5 мільйонів євро. Втім, будемо сподіватися, що вихід в півфінал стане для футболістів куди вагомішим стимулом.

Ось тільки іншої думки букмекери. Аналітики Україну ні в що не ставлять. На думку букмекерів, у чвертьфіналі команда Андрія Шевченка програє англійцям, які згодом виграють чемпіонат Європи.

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Португалія
3
7:6
4
3
Німеччина
3
6:5
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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Субота, 3 липня
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