А наші вже роблять селфі десь на Балі: як в Росії відреагували на успіх України

Збірна України вийшла до чвертьфіналу Євро-2020, перемігши Швецію в 1/8 фіналу. У той же час російська команда вже давно вирушила додому, не зумівши вийти з групи, де вона зайняла останнє місце. Ексгравець збірної Росії Олександр Мостовий розчарований таким результатом своєї колишньої команди.

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"За тиждень до чемпіонату Європи пройшов чемпіонат світу з хокею, і там теж сталося щось незрозуміле. Вилетіли Нідерланди і Франція, ледве врятувалися Італія і Іспанія. Просто живемо зараз в такий час. Цей коронавірус на багато чого вплинув.

Єдине, нічого не змінюється тільки у нас. Приїхали, своїм пафосом похизуватися, поїхали. Таке відчуття, що не були на чемпіонаті Європи взагалі. Зараз різко все затихло. Думаю, багато хто вже виїхали на моря. Наші мабуть вже роблять селфі десь в Майамі або на Балі. І все нормально", – заявив Мостовий в інтерв'ю news.ru.