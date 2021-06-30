2 липня 19:00
Швейцарія --
Іспанія --
2 липня 22:00
Бельгія --
Італія --
3 липня 19:00
Чехія --
Данія --
3 липня 22:00
Україна --
Англія --
7 липня 17:00
Динамо --
Люцерн --
9 липня 19:00
Шахтар --
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Євро-2020

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А наші вже роблять селфі десь на Балі: як в Росії відреагували на успіх України

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
30 червня, 13:02
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Олександр Мостовий розкритикував збірну Росії за безвольний виступ на Євро-2020. На відміну від України російська команда не вийшла з групи
Україна в чвертьфіналі Євро-2020, а росіяни на Балі
Україна в чвертьфіналі Євро-2020, а росіяни на Балі / Фото: Reuters

Збірна України вийшла до чвертьфіналу Євро-2020, перемігши Швецію в 1/8 фіналу. У той же час російська команда вже давно вирушила додому, не зумівши вийти з групи, де вона зайняла останнє місце. Ексгравець збірної Росії Олександр Мостовий розчарований таким результатом своєї колишньої команди.

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"За тиждень до чемпіонату Європи пройшов чемпіонат світу з хокею, і там теж сталося щось незрозуміле. Вилетіли Нідерланди і Франція, ледве врятувалися Італія і Іспанія. Просто живемо зараз в такий час. Цей коронавірус на багато чого вплинув.

Єдине, нічого не змінюється тільки у нас. Приїхали, своїм пафосом похизуватися, поїхали. Таке відчуття, що не були на чемпіонаті Європи взагалі. Зараз різко все затихло. Думаю, багато хто вже виїхали на моря. Наші мабуть вже роблять селфі десь в Майамі або на Балі. І все нормально", – заявив Мостовий в інтерв'ю news.ru.

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Португалія
3
7:6
4
3
Німеччина
3
6:5
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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