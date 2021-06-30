Україна вириває перемогу в побоїщі зі Швецією і виходить до 1/4 фіналу Євро-2020!

29 червня в Глазго українці дебютували в плей-оф чемпіонатів Європи проти шведів, які на груповому етапі врятували команду Шевченка, але в особистому протистоянні ми їх не пожаліли

Артем Довбик приносить перемогу Україні / Фото: Reuters

Збірна України вже переписала свою історію, коли вперше вийшла до 1/8 фіналу на чемпіонатах Європи. Але гравці нашої команди наголошували, що ще не розкрилися на цьому турнірі, і в першому раунді плей-оф проти Швеції в Глазго видали видовищну гру. В овертаймі матч перетворився на справжнє побоїще з травмами і вилученням. Але Україна вирвала перемогу і путівку в 1/4 фіналу – 2:1.

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Відразу кинулося в очі, що Шевченко випустив з перших хвилин Сидорчука і Степаненка, які до цього грали по черзі. І взагалі вибрав схему в п'ять захисників, використовуючи на цій позиції й Олександра Зінченка. Також здивувала відсутність в старті Руслана Малиновського, який був незадоволений своїм виступом на Євро-2020.

На 11-й хвилині відкривати рахунок міг Роман Яремчук. Після пасу Ярмоленка нападник Гента розстрілював ворота Швеції, але голкіпер парирував удар. Однак українці таки забили першими на 27-й хвилині. Ярмоленко з правого флангу віддав шикарний пас в штрафну на Зінченка, Олександр підробив м'яч і майстерно пробив голкіпера 1:0.

Футболіст Манчестер Сіті став наймолодшим автором гола України на Євро, забивши у віці 24 років і 196 днів. Якщо говорити про всіх великих турнірах, тільки молодше Зінченко був тільки Андрій Русол, який відзначився на ЧС-2006 в 23 роки і 154 дні.

Роман Яремчук, Олександр Зінченко та Андрій Шевченко в матчі проти Швеції / Фото: Reuters

Українці досить організовано захищалися перші 40 хвилин зустрічі. Однак спочатку в нашу штрафну на 41-й хвилині прорвався Кулусевскі та просив пенальті. А через дві хвилини шведи зрівняли рахунок. Рикошет допоміг Форсбергу відзначитися після дальнього удару – 1:1.

Початок другого тайму вийшло дуже гарячим. На постріл в штангу Сидорчука на 55-й хвилині шведи відповіли обвідним ударом Форсберга, який також влучив у каркас воріт. І загалом небезпечно наступали на ворота Бущана, а українці після виходу Малиновського відповідали небезпечними випадами. Але забити не змогли, і матч перейшов в овертайм.

фото Reuters

На 99-й хвилині за страшний фол проти Бєсєдіна, який вийшов на заміну, суддя після перегляду VAR видалив Даніельсона. Але й Артем не зміг продовжити матч, покинувши після з допомогою лікарів. А Шевченко кинув в бій Циганкова. А незабаром через травму поле залишиі Ярмоленко, замість якого вийшов Довбик.

Шведи, які грали в меншості, після вилучення стали в глуху оборону, але все ж намагалися огризатися з надією на випадок. Але Довбик, який вийшов вперше на цьому чемпіонаті, приніс перемогу Україні на 120-й хвилині – 2:1!

Цікаво, що Україна пропустила у всіх 10 зустрічах на чемпіонатах Європи з футболу в своїй історії. А Швеція, яка виграла свою групу на Євро-2020 і протягла в плей-оф українців, до сьогоднішнього дня ще не програвала у 2021 році.

В 1/4 фіналу Україна зіграє зі збірною Англії, яка відправила додому Німеччину – 2:0.

ШВЕЦІЯ – УКРАЇНА – 2:1

Форсберг, 43 – Зінченко, 27

Швеція: Ольсен – Люстіг (Крафт, 83), Лінделеф, Даніельсон, Аугустінссон (Бенгтссон, 83) – С. Ларссон (Классон, 97), К. Ольссон (Хеландер, 101), Екдаль, Форсберг – Кулусевскі (Квайсон, 97), Ісак (Берг, 97).

Україна : Бущан – Караваєв, Забарний, Кривцов, Матвієнко – Сидорчук (Безус, 118), Степаненко (Макаренко, 95), Зінченко – Ярмоленко (Довбик, 106), Яремчук (Бесєдін, 91, Циганков, 101), Шапаренко (Малиновський, 61 ).

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