Украина вырывает победу в побоище со Швецией и выходит в 1/4 финала Евро-2020!

29 июня в Глазго украинцы дебютировали в плей-офф чемпионатов Европы против шведов, которые на групповом этапе спасли команду Шевченко, но в очном противостоянии мы их не пожалели

Артем Довбык приносит победу Украине / Фото: Reuters

Сборная Украины уже переписала свою историю, когда впервые вышла в 1/8 финала на чемпионатах Европы. Но игроки нашей команды подчеркивали, что еще не раскрылись на этом турнире, и в первом раунде плей-офф против Швеции в Глазго выдали зрелищную игру. В овертайме матч превратился в настоящее побоище с травмами и удалением. Но Украина вырвала победу и путевку в 1/4 финала – 2:1.

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Сразу бросилось в глаза, что Шевченко выпустил с первых минут Сидорчука и Степаненко, которые до этого играли поочередно. И вообще выбрал схему в пять защитников, используя на этой позиции и Александра Зинченко. Также удивило отсутствие в старте Руслана Малиновского, который был недоволен своим выступлением на Евро-2020.

На 11-й минуте открывать счет мог Роман Яремчук. После паса Ярмоленко нападающий Гента расстреливал ворота Швеции, но голкипер парировал удар. Однако украинцы таки забили первыми на 27-й минуте. Ярмоленко с правого фланга отдал шикарный пас в штрафную на Зинченко, Александр подработал мяч и мастерски пробил голкипера 1:0.

Футболист Манчестер Сити стал самым молодым автором гола Украины на Евро, забив в возрасте 24 лет и 196 дней. Если говорить о всех крупных турнирах, только младше Зинченко был только Андрей Русол, который отметился на ЧМ-2006 в 23 года и 154 дня.

Роман Яремчук, Александр Зинченко и Андрей Шевченко в матче против Швеции / Фото: Reuters

Украинцы достаточно организованно защищались первые 40 минут встречи. Однако сначала в нашу штрафную на 41-й минуте прорвался Кулусевски и просил пенальти. А две минуты спустя шведы сравняли счет. Рикошет помог Форсбергу отличиться после дальнего удара – 1:1.

Начало второго тайма получилось очень горячим. На выстрел в штангу Сидорчука на 55-й минуте шведы ответили обводящим ударом Форсберга, который также попал в каркас ворот. И в целом опасно наступали на ворота Бущана, а украинцы после выхода Малиновского отвечали опасными выпадами. Но забить не смогли, и матч перетек в овертайм.

Фото Reuters

На 99-й минуте за страшный фол против вышедшего на замену Беседина судья после просмотра VAR удалил Даниэльсона. Но и Артем не смог продолжить матч, покинув после в сопровождении врачей. А Шевченко бросил в бой Цыганкова. А вскоре из-за травмы поле покинул Ярмоленко, уступил место Довбыку.

Шведы, игравшие в меньшинстве, после удаления стали в глухую оборону, но все же пытались огрызаться в надежде на случай. Но Довбык, который вышел впервые на этом чемпионате, принес победу Украине на 120-й минуте – 2:1!

Любопытно, что Украина пропустила во всех 10 встречах на чемпионатах Европы по футболу в своей истории. А Швеция, которая выиграла свою группу на Евро-2020 и протащила в плей-офф украинцев, до сегодняшнего дня еще не проигрывала в 2021 году.

В 1/4 финала Украина сыграет со сборной Англии, которая отправила домой Германию – 2:0.

ШВЕЦИЯ – УКРАИНА – 2:1

Форсберг, 43 – Зинченко, 27

Швеция: Ольсен — Люстиг (Крафт, 83), Линделеф, Даниэльсон, Аугустинссон (Бенгтссон, 83) — С. Ларссон (Классон, 97), К. Ольссон (Хеландер, 101), Экдаль, Форсберг — Кулусевски (Квайсон, 97), Исак (Берг, 97).

Украина: Бущан — Караваев, Забарный, Кривцов, Матвиенко — Сидорчук (Безус, 118), Степаненко (Макаренко, 95), Зинченко — Ярмоленко (Довбык, 106), Яремчук (Беседин, 91, Цыганков, 101), Шапаренко (Малиновский, 61).

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