Англія – Німеччина: відео голів та огляд небезпечних моментів матчу 1/8 Євро

Від матчу німців і англійців на Уемблі в Лондоні 29 червня не очікували великої кількості голів. І в першому таймі глядачі спостерігали тільки за напруженою боротьбою

Збірна Німеччини проти Англії / Фото: Reuters

Перший раунд плей-офф на Євро-2020 завершується сьогодні у Великій Британії. Першими на лондонському "Уемблі" у матчі 1/8 фіналу зійшлися старі суперники – Англія і Німеччина. Команда Гарета Саутгейта виграла свою групу, але забивала дуже мало. І сьогоднішній перший тайм вийшов сухим. Однак у другому британці дотиснули Бундестім – 2:0.

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Дивіться огляд матчу Англія – Німеччина

Перший тайм на "Уемблі" пройшов у досить рівній боротьбі, хоча Англія трохи більше володіла м'ячем і нанесла на один удар по воротах більше – чотири проти трьох. Однак забитих м'ячів глядачі так і не побачили.

Дивіться огляд першого тайму

Після перерви бадьоріше початку Німеччина, накочуючи небезпечними атаками на ворота англійців. Пікфорд довелося кілька разів дійсно попотіти. Чого тільки вартий удар Хаверца. Але команда Саутгейта витримала цей натиск і першою відкрила рахунок на 75-й хвилині після удару Стерлінга, у якого вже три голи на турнірі.

На 81-й хвилині якимось дивом не зрівняв рахунок Мюллер, який переграв воротаря, але м'яч зовсім трохи розминувся з воротами. А через п'ять хвилин Кейн, якому катастрофічно не щастило на цьому Євро, нарешті забив свій перший гол після закидання в центр на Гріліша – 2:0.

Цікаво, що англійська команда здобула перемогу над Німеччиною в офіційній грі вперше з 2001 року. І залишається єдиною збірною Євро-2020, яка ще не пропускала.

Закриває стадію 1/8 фіналу поєдинок в Глазго між збірними Швеції та України. Матч розпочнеться о 22:00, і переможець "синьо-жовтої" пари в чвертьфіналі зіграє з Англією.

Раніше Малиновський розібрав шведів в день матчу на Євро.

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