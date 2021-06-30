2 июля 19:00
Швейцария --
Испания --
2 июля 22:00
Бельгия --
Италия --
3 июля 19:00
Чехия --
Дания --
3 июля 22:00
Украина --
Англия --
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Евро-2020

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А наши уже делают селфи где-то на Бали: как в России отреагировали на успех Украины

Александр Трикиша Александр Трикиша
30 июня, 13:02
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Александр Мостовой раскритиковал сборную России за безвольное выступление на Евро-2020. В отличие от Украину российская команда не вышла из группы
Украина в четвертьфинале Евро-2020, а россияне на Бали
Украина в четвертьфинале Евро-2020, а россияне на Бали / Фото: Reuters

Сборная Украины вышла в четвертьфинал Евро-2020, победив Швецию в 1/8 финала. В то же время российская команда уже давно отправилась домой, не сумев выйти из группы, где она заняла последнее место. Экс-игрок сборной России Александр Мостовой разочарован таким результатом своей бывшей команды.

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"За неделю до чемпионата Европы прошел чемпионат мира по хоккею, и там тоже произошло нечто необъяснимое. Вылетели Нидерланды и Франция, еле спаслись Италия и Испания. Просто живем сейчас в такое время. Этот коронавирус на многое повлиял.

Единственно, ничего не меняется только у нас. Приехали, своим пафосом пощеголяли, уехали. Такое ощущение, что не были на чемпионате Европы вообще. Сейчас резко все затихло. Думаю, многие уже уехали на моря. Наши небось уже делают селфи где-то в Майами или на Бали. И все нормально", – заявил Мостовой в интервью news.ru.

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Хорватия
3
4:3
4
3
Чехия
3
3:2
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Португалия
3
7:6
4
3
Германия
3
6:5
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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