А наши уже делают селфи где-то на Бали: как в России отреагировали на успех Украины

Сборная Украины вышла в четвертьфинал Евро-2020, победив Швецию в 1/8 финала. В то же время российская команда уже давно отправилась домой, не сумев выйти из группы, где она заняла последнее место. Экс-игрок сборной России Александр Мостовой разочарован таким результатом своей бывшей команды.

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"За неделю до чемпионата Европы прошел чемпионат мира по хоккею, и там тоже произошло нечто необъяснимое. Вылетели Нидерланды и Франция, еле спаслись Италия и Испания. Просто живем сейчас в такое время. Этот коронавирус на многое повлиял.

Единственно, ничего не меняется только у нас. Приехали, своим пафосом пощеголяли, уехали. Такое ощущение, что не были на чемпионате Европы вообще. Сейчас резко все затихло. Думаю, многие уже уехали на моря. Наши небось уже делают селфи где-то в Майами или на Бали. И все нормально", – заявил Мостовой в интервью news.ru.