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Евро-2020

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"Слава Украине!" – российский комментатор о нашей победе над шведами

Олег Люлька Олег Люлька
30 июня, 08:03
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Василий Уткин потроллил пропагандиста Владимира Соловьева, а сборной Украины в четвертьфинале Евро пожелал наказать англичан за отказ от игры в футбол
Уткин и футболисты сборной Украины
Уткин и футболисты сборной Украины / Фото: Reuters

Известный российский комментатор Василий Уткин поздравил сборную Украины с выходом в 1/4 Евро-2020, где 3 июля команда Андрея Шевченко сыграет с Англией, и заодно потроллил тренера сборной РФ Станислава Черчесова и российского пропагандиста Владимира Соловьева.

Швеция – Украина: видео голов матча Евро-2020

"Если Англию за отказ от игры в футбол накажет именно Украина, я буду просто счастлив. Хотя коэффициент на это в основное время меньше 15 я восприму как надругательство (к вопросу о шансах)... Какие молодцы. До последней минуты. Upd. Как же я мог забыть... Слава Украине!" – написал в своем Telegram-канале Уткин

"Сегодня есть точный ответ на вопрос, как сильно упали акции Станислава Черчесова. После выхода украинцев (которым Россия изначально не уступает) в четвертьфинал они обесценились ровно в 10 000 000 (десять миллионов) раз. Контракт в 2,5 млн евро стоит сейчас не больше 25 евроцентов! Не преувеличение) 25 центов – это 1/4 Евро", – добавил Уткин, соотечественники которого, напомним, вылетели с Евро еще на стадии группового раунда, заняв последнее место в своем квартете

Российский комментатор Василий Уткин
Российский комментатор Василий Уткин / Фото: Instagram

Ну и не обошелся Уткин без стеба в адрес своего давнего недруга, российского пропагандиста Владимира Соловьева, изобразив, как тот со своими экспертами пытается "понять" победу Украины над Швецией.

Смотрите, как Украина обыграла Швецию в 1/8 финала Евро-2020

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2
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4
3
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4
4
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0
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#
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И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
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3
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3
3
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3
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3
4
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3
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И
Г
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3
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6
3
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3
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3
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Северная Македония
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#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Хорватия
3
4:3
4
3
Чехия
3
3:2
4
4
Шотландия
3
1:5
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
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И
Г
О
1
Франция
3
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5
2
Португалия
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4
3
Германия
3
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4
4
Венгрия
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