"Слава Украине!" – российский комментатор о нашей победе над шведами

Василий Уткин потроллил пропагандиста Владимира Соловьева, а сборной Украины в четвертьфинале Евро пожелал наказать англичан за отказ от игры в футбол

Уткин и футболисты сборной Украины / Фото: Reuters

Известный российский комментатор Василий Уткин поздравил сборную Украины с выходом в 1/4 Евро-2020, где 3 июля команда Андрея Шевченко сыграет с Англией, и заодно потроллил тренера сборной РФ Станислава Черчесова и российского пропагандиста Владимира Соловьева.

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"Если Англию за отказ от игры в футбол накажет именно Украина, я буду просто счастлив. Хотя коэффициент на это в основное время меньше 15 я восприму как надругательство (к вопросу о шансах)... Какие молодцы. До последней минуты. Upd. Как же я мог забыть... Слава Украине!" – написал в своем Telegram-канале Уткин

"Сегодня есть точный ответ на вопрос, как сильно упали акции Станислава Черчесова. После выхода украинцев (которым Россия изначально не уступает) в четвертьфинал они обесценились ровно в 10 000 000 (десять миллионов) раз. Контракт в 2,5 млн евро стоит сейчас не больше 25 евроцентов! Не преувеличение) 25 центов – это 1/4 Евро", – добавил Уткин, соотечественники которого, напомним, вылетели с Евро еще на стадии группового раунда, заняв последнее место в своем квартете

Российский комментатор Василий Уткин / Фото: Instagram

Ну и не обошелся Уткин без стеба в адрес своего давнего недруга, российского пропагандиста Владимира Соловьева, изобразив, как тот со своими экспертами пытается "понять" победу Украины над Швецией.

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