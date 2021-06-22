Україна вже заробила на Євро-2020 майже 350 мільйонів – і це ще не все!

Збірна України здобула на груповому етапі Євро-2020 тільки одну перемогу, але заробила на турнірі понад 10 мільйонів євро. Додатковий бонус українці отримають, якщо все ж вийдуть в плей-офф

Збірна України заробила на Євро-2020 більше 10 мільйонів євро / Фото: Reuters

Збірна України завершила виступи на груповому етапі Євро-2020, але поки не повністю попрощалася з турніром. У нашої команди залишається шанс вийти в плей-офф навіть сьогодні, або чекати, поки завершаться матчі у всіх групах.

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Поки ж прийшов час підрахувати, скільки збірна України вже заробила за участь в Євро-2020.

Отже, кожен учасник фінальної частини Євро-2020 отримає від УЄФА 9,25 мільйона євро. За перемогу на груповому турнірі додатково доплачують 1,5 млн євро, за нічию – 750 тисяч.

Україна в групі обіграла Північну Македонію і двічі програла – Нідерландам і Австрії. Отже, скарбничка нашої команди поповнилася ще на 1,5 млн євро. В сумі це становить 10,75 млн євро (майже 350 мільйонів грн)!

Додамо, що в разі виходу в 1/8 фіналу Україна отримає додатково ще 2 мільйони євро.

Всього ж призовий фонд Євро-2020 становить 371 млн євро. Переможець турніру отримає на два мільйони більше, ніж у 2016 році.

Призові за стадію плей-офф: