22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
26 червня 19:00
Уельс --
Данія --
26 червня 22:00
Італія --
Австрія --
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СЬОГОДНІ Спорт Фан-зона Евро

Україна вже заробила на Євро-2020 майже 350 мільйонів – і це ще не все!

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
22 червня, 13:23
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Збірна України здобула на груповому етапі Євро-2020 тільки одну перемогу, але заробила на турнірі понад 10 мільйонів євро. Додатковий бонус українці отримають, якщо все ж вийдуть в плей-офф
Збірна України заробила на Євро-2020 більше 10 мільйонів євро
Збірна України заробила на Євро-2020 більше 10 мільйонів євро / Фото: Reuters

Збірна України завершила виступи на груповому етапі Євро-2020, але поки не повністю попрощалася з турніром. У нашої команди залишається шанс вийти в плей-офф навіть сьогодні, або чекати, поки завершаться матчі у всіх групах.

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Поки ж прийшов час підрахувати, скільки збірна України вже заробила за участь в Євро-2020.

Отже, кожен учасник фінальної частини Євро-2020 отримає від УЄФА 9,25 мільйона євро. За перемогу на груповому турнірі додатково доплачують 1,5 млн євро, за нічию – 750 тисяч.

Україна в групі обіграла Північну Македонію і двічі програла – Нідерландам і Австрії. Отже, скарбничка нашої команди поповнилася ще на 1,5 млн євро. В сумі це становить 10,75 млн євро (майже 350 мільйонів грн)!

Додамо, що в разі виходу в 1/8 фіналу Україна отримає додатково ще 2 мільйони євро.

Всього ж призовий фонд Євро-2020 становить 371 млн євро. Переможець турніру отримає на два мільйони більше, ніж у 2016 році.

Призові за стадію плей-офф:

  • 1/8 фіналу – 2 млн євро
  • 1/4 фіналу – 3,25 млн євро
  • Півфінал 5 млн євро
  • Фіналіст – 7 млн євро
  • Переможець – 10 млн євро

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
2
3:1
4
2
Англія
2
1:0
4
3
Хорватія
2
1:2
1
4
Шотландія
2
0:2
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
2
1:1
2
4
Польща
2
2:3
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
2
2:1
4
2
Німеччина
2
4:3
3
3
Португалія
2
5:4
3
4
Угорщина
2
1:4
1
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Вівторок, 22 червня
22:00
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