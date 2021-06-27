Римський легіонер проти піци: як розважалися вболівальники матчу Італія – Австрія

Поки Італія намагалася зламати опір Австрії в 1/8 фіналу Євро-2020, італійські вболівальники влаштували шоу на трибунах. Фанати прийшли на стадіон в веселих костюмах

Італійські вболівальники веселилися в Лондоні / Фото: Getty Images, Reuters

Збірна Італії вразила всіх грою на груповому раунді Євро-2020, але вже в 1/8 фіналу у них виникли проблеми в поєдинку проти Австрії. Зламати опір колишнього суперника України італійці змогли тільки в додатковий час. Відео голів та огляд матчу Італія – Австрія є на нашому сайті.

Поєдинок пройшов у Лондоні на стадіоні "Вемблі", через що були побоювання, що багато вболівальників не зможуть відвідати зустріч через суворі карантинні обмеження в Великобританії. Проте, трибуни стадіону все-таки заповнилися веселими вболівальниками.

Раніше ми опублікували яскраві кадри фанатів матчу Уельс – Данія. Фанати розфарбовували собі обличчя, закуталися в національні кольори і, звичайно ж, не втрачали шанс випити пінного на трибуні.