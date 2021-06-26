Красуні і багато пива: яскраві фото уболівальників матчу Уельс – Данія

Данія розгромила Уельс в 1/8 фіналу Євро-2020, а данські фани стали окрасою стадіону в Амстердамі. Яскраві фото з трибун першого матчу плей-офф Євро-2020

Вболівальники мату Уельс - Данія / Фото: Reuters

Сьогодні в Амстердамі відбувся матч 1/8 фіналу Євро-2020. Збірна Данії з рахунком 4:0 обіграла Уельс і вийшла в чвертьфінал, де зустрінеться з переможцем пари Нідерланди/Чехія. Відео голів та огляд матчу Уельс – Данія є на нашому сайті.

Перший матч плей-офф Євро-2020 зібрав на трибунах чимало уболівальників, правда, більшість з них представляли Данію. Можливо, валлійці не змогли масово відвідати матч в Амстердамі через карантинні обмеження.

Фанати розфарбовували собі обличчя, закутались в національні кольори і, звичайно ж, не втрачали шанс випити пінного на трибуні.

Раніше ми писали, як французькі вболівальники переплутали Бухарест і Будапешт. Їх прийняли за українців. Шестеро уболівальників помилково приїхали в Бухарест замість Будапешта. Там їх прийняли за українців, а самі французи думали, що наші земляки – місцеві жителі.