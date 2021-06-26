26 червня 19:00
Уельс 0
Данія 4
26 червня 1’
Італія 0
Австрія 0
27 червня 19:00
Нідерланди --
Чехія --
27 червня 22:00
Бельгія --
Португалія --
28 червня 19:00
Хорватія --
Іспанія --
28 червня 22:00
Франція --
Швейцарія --
29 червня 19:00
Англія --
Німеччина --
29 червня 22:00
Швеція --
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СЬОГОДНІ Спорт Фан-зона Евро

Красуні і багато пива: яскраві фото уболівальників матчу Уельс – Данія

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
26 червня, 21:45
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Данія розгромила Уельс в 1/8 фіналу Євро-2020, а данські фани стали окрасою стадіону в Амстердамі. Яскраві фото з трибун першого матчу плей-офф Євро-2020
Вболівальники мату Уельс - Данія
Вболівальники мату Уельс - Данія / Фото: Reuters

Сьогодні в Амстердамі відбувся матч 1/8 фіналу Євро-2020. Збірна Данії з рахунком 4:0 обіграла Уельс і вийшла в чвертьфінал, де зустрінеться з переможцем пари Нідерланди/Чехія. Відео голів та огляд матчу Уельс – Данія є на нашому сайті.

Перший матч плей-офф Євро-2020 зібрав на трибунах чимало уболівальників, правда, більшість з них представляли Данію. Можливо, валлійці не змогли масово відвідати матч в Амстердамі через карантинні обмеження.

Фанати розфарбовували собі обличчя, закутались в національні кольори і, звичайно ж, не втрачали шанс випити пінного на трибуні.

Раніше ми писали, як французькі вболівальники переплутали Бухарест і Будапешт. Їх прийняли за українців. Шестеро уболівальників помилково приїхали в Бухарест замість Будапешта. Там їх прийняли за українців, а самі французи думали, що наші земляки – місцеві жителі.

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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