Римский легионер против пиццы: как развлекались болельщики матча Италия – Австрия

Пока Италия пыталась сломить сопротивление Австрии в 1/8 финала Евро-2020, итальянские болельщики устроили шоу на трибунах. Фанаты пришли на стадион в веселых костюмах

Итальянские болельщики веселились в Лондоне / Фото: Getty Images, Reuters

Сборная Италии впечатлила всех игрой на групповом раунде Евро-2020, но уже в 1/8 финала у них возникли проблемы в поединке против Австрии. Сломить сопротивление бывшего соперника Украины итальянцы смогли только в дополнительное время. Видео голов и обзор матча Италия – Австрия есть на нашем сайте.

Поединок прошел в Лондоне на стадионе Уэмбли, из-за чего были опасения, что многие болельщики не смогут посетить встречу из-за строгих карантинных ограничений в Великобритании. Тем не менее, трибуны стадиона все-таки заполнились веселыми болельщиками.

Ранее мы опубликовали яркие кадры фанатов матча Уэльс – Дания. Фанаты раскрашивали себе лица, укутывались в национальные цвета и, конечно же, не упускали шанс выпить пенного на трибуне.