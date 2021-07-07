6 липня 120’
Італія 1
Іспанія 1
7 липня 22:00
Англія --
Данія --
7 липня 17:00
Динамо --
Люцерн --
9 липня 19:00
Шахтар --
Шальке --
10 липня 12:00
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СЬОГОДНІ Спорт Фан-зона Евро

Поцілунки і тролінг Англії: яскраві фото фанатів матчу Італія – Іспанія на Євро-2020

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
7 липня, 00:17
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Веселі вболівальники першого півфінального матчу Євро-2020 між Італією та Іспанією прикрасили трибуни легендарного "Вемблі"
Яскраві вболівальники матчу Італія - Іспанія
Яскраві вболівальники матчу Італія - Іспанія / Фото: Reuters

Іспанія та Італія зустрічалися в Лондоні на стадіоні "Вемблі" в півфіналі Євро-2020. Трансляцію Італія – Іспанія можна було дивитися на нашому сайті.

Вболівальники на трибунах влаштували справжнє свято. Головним хітом став троллінг англійців, впевнених у своїй перемозі на чемпіонаті Європи. Італійці брали знамениту фразу британців "він повертається додому", де мається на увазі футбол, і робили в ній зміни в свою користь.

До речі, раніше англійців з цього приводу підколов Каспер Шмейхель. "А він коли-небудь був удома?", – натякнув датчанин на те, що Англія ще жодного разу в своїй історії не перемагала на чемпіонаті Європи.

Також ми писали, що найнижчого футболіста Євро підсадили, щоб він зміг дати запотиличник партнеру. В хорошому колективі головне – підтримка. Ось і в збірній Італії не обділили Лоренцо Інсіньє і допомогли зробити запотиличник Доннаруммі.

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Вівторок, 6 липня
1:1 (120’)
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Середа, 7 липня
22:00
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