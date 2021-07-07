Поцілунки і тролінг Англії: яскраві фото фанатів матчу Італія – Іспанія на Євро-2020

Веселі вболівальники першого півфінального матчу Євро-2020 між Італією та Іспанією прикрасили трибуни легендарного "Вемблі"

Яскраві вболівальники матчу Італія - Іспанія / Фото: Reuters

Іспанія та Італія зустрічалися в Лондоні на стадіоні "Вемблі" в півфіналі Євро-2020. Трансляцію Італія – Іспанія можна було дивитися на нашому сайті.

Вболівальники на трибунах влаштували справжнє свято. Головним хітом став троллінг англійців, впевнених у своїй перемозі на чемпіонаті Європи. Італійці брали знамениту фразу британців "він повертається додому", де мається на увазі футбол, і робили в ній зміни в свою користь.

До речі, раніше англійців з цього приводу підколов Каспер Шмейхель. "А він коли-небудь був удома?", – натякнув датчанин на те, що Англія ще жодного разу в своїй історії не перемагала на чемпіонаті Європи.

Також ми писали, що найнижчого футболіста Євро підсадили, щоб він зміг дати запотиличник партнеру. В хорошому колективі головне – підтримка. Ось і в збірній Італії не обділили Лоренцо Інсіньє і допомогли зробити запотиличник Доннаруммі.