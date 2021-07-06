А він коли-небудь був удома? Шмейхель вколов англійців за пісню "футбол повертається додому"

Данський воротар з гумором відповів на питання журналіста на прес-конференції перед матчем з Англією. Шмейхель нагадав, що Англія ще жодного разу не вигравала чемпіонат Європи

Каспер Шмейхель підколов Англію перед півфіналом Євро-2020 / Фото: Reuters

Воротар збірної Данії Каспер Шмейхель напередодні півфінального матчу Євро-2020 проти Англії відвідав прес-конференцію, де у нього стався кумедний діалог з одним із британських журналістів. А сьогодні грають Італія та Іспанія. Трансляція Італія – Іспанія є на нашому сайті.

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Англійські вболівальники впевнені в перемозі своєї команди на євро-2020 року, тому кричать на кожному кроці: "Футбол повертається додому", натякаючи на походження гри мільйонів. Голкіпера запитали: "Що для вас означало б перешкодити цьому?"

"А він коли-небудь був удома? Маю на увазі, ви коли-небудь вигравали?", – відповів Шмейхель, натякаючи на те, що Англія ще жодного разу в своїй історії не перемагала на чемпіонаті Європи. Журналіст сказав, що це було в 1966 році, але Каспер його поправив – та перемога була на чемпіонаті світу.

Зате Данія ставала чемпіоном Європи в 1992 році, потрапивши до фінальної частини абсолютно випадково, коли до турніру не допустили збірну Югославії. Матч Англія – Данія відбудеться в середу, 7 липня, на стадіоні "Вемблі", початок – о 22:00.

Раніше ми писали, що Еріксена і лікарів, які врятували йому життя, запросили на фінал Євро-2020. Гравець збірної Данії, який пережив зупинку серця, разом з дружиною і шістьма медиками зможуть подивитися фінал Євро-2020 в Лондоні на "Вемблі".