6 липня 22:00
Італія --
Іспанія --
7 липня 22:00
Англія --
Данія --
7 липня 17:00
Динамо --
Люцерн --
9 липня 19:00
Шахтар --
Шальке --
10 липня 12:00
Динамо --
Серветт --
14 липня 12:00
Динамо --
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А він коли-небудь був удома? Шмейхель вколов англійців за пісню "футбол повертається додому"

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
6 липня, 21:31
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Данський воротар з гумором відповів на питання журналіста на прес-конференції перед матчем з Англією. Шмейхель нагадав, що Англія ще жодного разу не вигравала чемпіонат Європи
Каспер Шмейхель підколов Англію перед півфіналом Євро-2020
Каспер Шмейхель підколов Англію перед півфіналом Євро-2020 / Фото: Reuters

Воротар збірної Данії Каспер Шмейхель напередодні півфінального матчу Євро-2020 проти Англії відвідав прес-конференцію, де у нього стався кумедний діалог з одним із британських журналістів. А сьогодні грають Італія та Іспанія. Трансляція Італія – Іспанія є на нашому сайті.

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Англійські вболівальники впевнені в перемозі своєї команди на євро-2020 року, тому кричать на кожному кроці: "Футбол повертається додому", натякаючи на походження гри мільйонів. Голкіпера запитали: "Що для вас означало б перешкодити цьому?"

"А він коли-небудь був удома? Маю на увазі, ви коли-небудь вигравали?", – відповів Шмейхель, натякаючи на те, що Англія ще жодного разу в своїй історії не перемагала на чемпіонаті Європи. Журналіст сказав, що це було в 1966 році, але Каспер його поправив – та перемога була на чемпіонаті світу.

Зате Данія ставала чемпіоном Європи в 1992 році, потрапивши до фінальної частини абсолютно випадково, коли до турніру не допустили збірну Югославії. Матч Англія – Данія відбудеться в середу, 7 липня, на стадіоні "Вемблі", початок – о 22:00.

Раніше ми писали, що Еріксена і лікарів, які врятували йому життя, запросили на фінал Євро-2020. Гравець збірної Данії, який пережив зупинку серця, разом з дружиною і шістьма медиками зможуть подивитися фінал Євро-2020 в Лондоні на "Вемблі".

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Вівторок, 6 липня
22:00
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Середа, 7 липня
22:00
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