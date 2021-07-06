Найнижчого футболіста Євро підсадили, щоб він зміг дати запотиличник партнеру

Сьогодні відбудеться перший півфінал Євро-2020 – в Лондоні на стадіоні Уемблі зустрінуться Італія та Іспанія. Трансляція Італія – Іспанія вже є на нашому сайті.
Італія – Іспанія: де і коли дивитися перший півфінал Євро-2020
Збірна Італії готується до матчу в чудовому настрої, а гравці не втрачають шанс пожартувати один над одним. Так, в одниму з моментів Лоренцо Інсіньє хотів дати запотиличник воротареві Джанлуїджі Доннаруммі, але зіткнувся з труднощами – зріст Інсіньє 163 см, а Доннарумми – 196 см.
Але на виручку Лоренцо прийшов нападник Чіро Іммобіле. Він підсадив партнера по збірній, щоб той все-таки дістав до голови Джанлуїджі.
Лоренцо Інсіньє разом з Райаном Фрейзером з Шотландії розділив звання самого низькорослого футболіста на Євро-2020.