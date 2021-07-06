6 липня 22:00
Італія --
Іспанія --
7 липня 22:00
Англія --
Данія --
7 липня 17:00
Динамо --
Люцерн --
9 липня 19:00
Шахтар --
Шальке --
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СЬОГОДНІ Спорт Фан-зона Евро

Найнижчого футболіста Євро підсадили, щоб він зміг дати запотиличник партнеру

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
6 липня, 18:44
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В хорошому колективі головне – підтримка. Ось і в збірній Італії не обділили Лоренцо Інсіньє і допомогли зробити запотиличник Доннаруммі
Лоренцо Інсіньє підсадили заради потиличника Доннарумма
Лоренцо Інсіньє підсадили заради потиличника Доннарумма / Фото: Reuters

Сьогодні відбудеться перший півфінал Євро-2020 – в Лондоні на стадіоні Уемблі зустрінуться Італія та Іспанія. Трансляція Італія – Іспанія вже є на нашому сайті.

Італія – Іспанія: де і коли дивитися перший півфінал Євро-2020

Збірна Італії готується до матчу в чудовому настрої, а гравці не втрачають шанс пожартувати один над одним. Так, в одниму з моментів Лоренцо Інсіньє хотів дати запотиличник воротареві Джанлуїджі Доннаруммі, але зіткнувся з труднощами – зріст Інсіньє 163 см, а Доннарумми – 196 см.

Але на виручку Лоренцо прийшов нападник Чіро Іммобіле. Він підсадив партнера по збірній, щоб той все-таки дістав до голови Джанлуїджі.

Лоренцо Інсіньє разом з Райаном Фрейзером з Шотландії розділив звання самого низькорослого футболіста на Євро-2020.

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Вівторок, 6 липня
22:00
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