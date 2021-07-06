6 липня 22:00
Італія --
Іспанія --
7 липня 22:00
Англія --
Данія --
7 липня 17:00
Динамо --
Люцерн --
9 липня 19:00
Шахтар --
Шальке --
10 липня 12:00
Динамо --
Серветт --
14 липня 12:00
Динамо --
Сьйон --
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Євро-2020

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Італія – Іспанія: де і коли дивитися перший півфінал Євро-2020

Олена Павлова Олена Павлова
6 липня, 11:31
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Італія і Іспанія сьогодні зустрінуться в півфіналі Євро-2020. Поєдинок можна буде дивитися на ТБ і в інтернеті. Список всіх трансляцій матчу на Уемблі 6 липня
Збірна Італії напередодні півфіналу
Збірна Італії напередодні півфіналу / Фото: Reuters

Сьогодні в першому півфіналі Євро-2020 на "Уемблі" в Лондоні збірна Італії зустрінеться з Іспанією. Зустріч в Британії почнеться о 22:00 за Києвом. Онлайн Італія – Іспанія доступний на нашому сайті з усіма цікавими подробицями, яскравими фото і відео.

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У прямому ефірі півфінал Євро-2020 Італія – Іспанія у вівторок, 6 липня, починаючи з 22:00, покажуть канали "Україна" і "Футбол 1". Також пряма трансляція поєдинку доступна на сервісі OLL.TV.

Італія має досвід перемог у овертаймі
Італія має досвід перемог у овертаймі / Фото: Reuters

Нагадаємо, що на Євро-2012 Іспанії розгромила Італію 4:0 у київському фіналі, але з тих пір в іспанській команді явно не вистачає балансу. Італійці ж здолали Іспанію 2:0 у 1/8 фіналу Євро-2016, і перед сьогоднішнім матчем на "Уемблі" їх переможна серія становить 13 зустрічей, а безпрограшна – 32 поєдинки!

Раніше ми писали, що з'явилася історія Євро-2020 на туалетному папері – є навіть Україна.

А ще ми давали нові котирування на переможця Євро-2020. Аналітики списують Данію. Головними фаворитами чемпіонату вважають британців, які ще не вигравали трофей, і нестримну на турнірі Італію.

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Вівторок, 6 липня
22:00
Дивись на: Трансляція
Середа, 7 липня
22:00
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