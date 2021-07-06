Італія – Іспанія: де і коли дивитися перший півфінал Євро-2020

Італія і Іспанія сьогодні зустрінуться в півфіналі Євро-2020. Поєдинок можна буде дивитися на ТБ і в інтернеті. Список всіх трансляцій матчу на Уемблі 6 липня

Збірна Італії напередодні півфіналу / Фото: Reuters

Сьогодні в першому півфіналі Євро-2020 на "Уемблі" в Лондоні збірна Італії зустрінеться з Іспанією. Зустріч в Британії почнеться о 22:00 за Києвом. Онлайн Італія – Іспанія доступний на нашому сайті з усіма цікавими подробицями, яскравими фото і відео.

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У прямому ефірі півфінал Євро-2020 Італія – Іспанія у вівторок, 6 липня, починаючи з 22:00, покажуть канали "Україна" і "Футбол 1". Також пряма трансляція поєдинку доступна на сервісі OLL.TV.

Італія має досвід перемог у овертаймі / Фото: Reuters

Нагадаємо, що на Євро-2012 Іспанії розгромила Італію 4:0 у київському фіналі, але з тих пір в іспанській команді явно не вистачає балансу. Італійці ж здолали Іспанію 2:0 у 1/8 фіналу Євро-2016, і перед сьогоднішнім матчем на "Уемблі" їх переможна серія становить 13 зустрічей, а безпрограшна – 32 поєдинки!

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