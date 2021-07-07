Поцелуи и троллинг Англии: яркие фото фанатов матча Италия – Испания на Евро-2020

Веселые болельщики первого полуфинального матча Евро-2020 между Италией и Испанией украсили трибуны легендарного "Уэмбли"

Яркие болельщики матча Италия - Испания / Фото: Reuters

Испания и Италия встречались в Лондоне на стадионе "Уэмбли" в полуфинале Евро-2020. Трансляцию Италия – Испания можно было смотреть на нашем сайте.

Болельщики на трибунах устроили настоящий праздник. Главным хитом стал троллинг англичан, уверенных в своей победе на чемпионате Европы. Итальянцы брали знаменитую фразу британцев "он возвращается домой", где имеется ввиду футбол, и делали в ней изменения в свою пользу.

Кстати, ранее англичан по этому поводу подколол Каспер Шмейхель. "А он когда-нибудь был дома?", – намекнул датчанин на то, что Англия еще ни разу в своей истории не побеждала на чемпионате Европы.

Также мы писали, что самого низкого футболиста Евро подсадили, чтобы он смог дать подзатыльник партнеру. В хорошем коллективе главное – поддержка. Вот и в сборной Италии не обделили Инсинье и помогли сделать подзатыльник Доннарумме.