26 червня 19:00
Уельс --
Данія --
26 червня 22:00
Італія --
Австрія --
27 червня 19:00
Нідерланди --
Чехія --
27 червня 22:00
Бельгія --
Португалія --
28 червня 19:00
Хорватія --
Іспанія --
28 червня 22:00
Франція --
Швейцарія --
29 червня 19:00
Англія --
Німеччина --
29 червня 22:00
Швеція --
Україна --
Змінити мову на: RU Перейти до новин logo
branding
СЬОГОДНІ Спорт Фан-зона Евро

Німецьким уболівальникам не радять їхати на матч проти Англії в 1/8 фіналу Євро

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
24 червня, 17:46
Копіювати лінк
У Німеччині побоюються британського штаму коронавірусу, тому не радять уболівальникам їхати на матч 1/8 фіналу Євро в Лондон. А що вони будуть робити, якщо їх команда вийде в фінал?
Вболівальники збірної Німеччини
Вболівальники збірної Німеччини / Фото: Reuters

Голова Всесвітньої медичної асоціації Франк Ульріх порадив німецьким уболівальникам не їхати в Англію на матч 1/8 фіналу Євро-2020 Англія – Німеччина, який пройде 29 червня на "Вемблі".

Причина – більш заразний і небезпечний британський штам коронавірусу, пише Террикон. Нагадаємо, що ще навесні англійські і німецькі команди повинні були грати на нейтральних полях в єврокубках.

Цікаво, що "Вемблі", крім цього матчу, прийме ще один матч 1/8 фіналу, а також два півфінали і фінал турніру. Невже німецьким уболівальникам заборонять відвідувати стадіон, якщо їх команда добереться до фіналу?

До речі, переможець пари Німеччина – Англія виходить на переможця пари Україна – Швеція. Обидва матчі пройдуть 29 червня, а чвертьфінал заплановано на 3 липня в Римі.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Спорт Сьогоднi на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
дівчата Євро
Історія однієї фотографії
Спортивні історії
Енерджайзер дня!
Hell

Олександр
Зінченко

Україна
Мімішне фото!
Заряджайся на Євро!
Hell
Опитування
Фанати!
Hell

Збірна
Нідерландів

Фанати Нідерландів
Favbet стрим
Покер - це спорт!
Новини покеру
Плейлист збірної
Favbet стрим
Дівчата покеру
PokerMatch

Сара
Шафак

Фінляндія
Міс Фінляндія-2012
Опитування
Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Субота, 26 червня
19:00
Дивись на:
22:00
Дивись на:
Неділя, 27 червня
19:00
Дивись на:
22:00
Дивись на:
Понеділок, 28 червня
19:00
Дивись на:
22:00
Дивись на:
Дивитись всі матчі

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти