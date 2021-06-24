Німецьким уболівальникам не радять їхати на матч проти Англії в 1/8 фіналу Євро

У Німеччині побоюються британського штаму коронавірусу, тому не радять уболівальникам їхати на матч 1/8 фіналу Євро в Лондон. А що вони будуть робити, якщо їх команда вийде в фінал?

Вболівальники збірної Німеччини / Фото: Reuters

Голова Всесвітньої медичної асоціації Франк Ульріх порадив німецьким уболівальникам не їхати в Англію на матч 1/8 фіналу Євро-2020 Англія – Німеччина, який пройде 29 червня на "Вемблі".

Причина – більш заразний і небезпечний британський штам коронавірусу, пише Террикон. Нагадаємо, що ще навесні англійські і німецькі команди повинні були грати на нейтральних полях в єврокубках.

Цікаво, що "Вемблі", крім цього матчу, прийме ще один матч 1/8 фіналу, а також два півфінали і фінал турніру. Невже німецьким уболівальникам заборонять відвідувати стадіон, якщо їх команда добереться до фіналу?

До речі, переможець пари Німеччина – Англія виходить на переможця пари Україна – Швеція. Обидва матчі пройдуть 29 червня, а чвертьфінал заплановано на 3 липня в Римі.