Україна проти Швеції та інші пари 1/8 фіналу Євро-2020

Наші уболівальники знову побачать гру збірної на Євро / Фото: Reuters
Сьогодні завершився груповий турнір чемпіонату Європи. За його підсумками сформувалися пари 1/8 фіналу. Там вперше в своїй історії зіграє і збірна України. Наша команда вийшла в плей-офф, як одна з кращих, які зайняли четверті місця.
Субота, 26 червня
- 19.00. Уельс – Данія. Амстердам
- 22:00. Італія – Австрія. Лондон
Неділя, 27 червня
- 19.00. Нідерланди – Чехія. Будапешт
- 22:00. Бельгія – Португалія. Севілья
Понеділок, 28 червня
- 19.00. Хорватія – Іспанія. Копенгаген
- 22:00. Франція – Швейцарія. Бухарест
Вівторок, 29 червня
- 19.00. Англія – Німеччина
- 22:00. Швеція – Україна
"У вати важкий вечір": як Мережа відреагувала на вихід України в 1/8 фіналу чемпіонату Європи.