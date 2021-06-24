Україна проти Швеції та інші пари 1/8 фіналу Євро-2020

На чемпіонаті Європи з футболу визначилися пари плей-офф, команди гратимуть по два матчі за день – з 26 по 29 червня

Наші уболівальники знову побачать гру збірної на Євро / Фото: Reuters

Сьогодні завершився груповий турнір чемпіонату Європи. За його підсумками сформувалися пари 1/8 фіналу. Там вперше в своїй історії зіграє і збірна України. Наша команда вийшла в плей-офф, як одна з кращих, які зайняли четверті місця.

Субота, 26 червня

19.00. Уельс – Данія. Амстердам

Уельс – Данія. Амстердам 22:00. Італія – Австрія. Лондон

Неділя, 27 червня

19.00. Нідерланди – Чехія. Будапешт

Нідерланди – Чехія. Будапешт 22:00. Бельгія – Португалія. Севілья

Понеділок, 28 червня

19.00. Хорватія – Іспанія. Копенгаген

Хорватія – Іспанія. Копенгаген 22:00. Франція – Швейцарія. Бухарест

Вівторок, 29 червня

19.00. Англія – Німеччина

22:00. Швеція – Україна

"У вати важкий вечір": як Мережа відреагувала на вихід України в 1/8 фіналу чемпіонату Європи.