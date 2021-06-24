23 июня 19:00 Видео
Швеция 3
Польша 2
23 июня 19:00 Видео
Словакия 0
Испания 5
23 июня 22:00
Португалия 2
Франция 2
23 июня 22:00 Видео
Германия 2
Венгрия 2
26 июня 19:00
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Евро-2020

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Украина против Швеции и другие пары 1/8 финала Евро-2020

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
24 июня, 00:23
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На чемпионате Европы по футболу определились пары плей-офф, команды будут играть по два матча за день – с 26 по 29 июня
Наши болельщики снова увидят игру сборной на Евро
Наши болельщики снова увидят игру сборной на Евро / Фото: Reuters

Сегодня завершился групповой турнир чемпионата Европы. По его итогам сформировались пары 1/8 финала. Там впервые в своей истории сыграет и сборная Украины. Наша команда вышла в плей-офф, как одна из лучших, которые заняли четвертые места.

Суббота, 26 июня

  • 19:00. Уэльс – Дания. Амстердам
  • 22:00. Италия – Австрия. Лондон

Воскресенье, 27 июня

  • 19:00. Нидерланды – Чехия. Будапешт
  • 22:00. Бельгия – Португалия. Севилья

Понедельник, 28 июня

  • 19:00. Хорватия – Испания. Копенгаген
  • 22:00. Франция – Швейцария. Бухарест

Вторник, 29 июня

  • 19:00. Англия – Германия
  • 22:00. Швеция – Украина

"У ваты тяжелый вечер": как Сеть отреагировала на выход Украины в 1/8 финала чемпионата Европы.

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Хорватия
3
4:3
4
3
Чехия
3
3:2
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
Показать больше
Все таблицы Евро
Среда, 23 июня
3:2
Видео О матче
0:5
Видео О матче
2:2
Смотри на: Трансляция
2:2
Видео О матче
Суббота, 26 июня
19:00
Смотри на:
22:00
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