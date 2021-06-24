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Дания --
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Италия --
Австрия --
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Нидерланды --
Чехия --
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Бельгия --
Португалия --
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Хорватия --
Испания --
28 июня 22:00
Франция --
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СЕГОДНЯ Новости спорта Фан-зона Евро

Немецким болельщикам не советуют ехать на матч против Англии в 1/8 финала Евро

Александр Трикиша Александр Трикиша
24 июня, 17:46
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В Германии опасаются британского штамма коронавируса, поэтому не советуют болельщикам ехать на матч 1/8 финала Евро в Лондон. А что они будут делать, если их команда выйдет в финал?
Болельщики сборной Германии
Болельщики сборной Германии / Фото: Reuters

Председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих посоветовал немецким болельщикам не ехать в Англию на матч 1/8 финала Евро-2020 Англия – Германия, который пройдет 29 июня на "Уэмбли".

Причина – более заразный и опасный британский штамм коронавируса, пишет Террикон. Напомним, что еще весной английские и немецкие команды должны были играть на нейтральных полях в еврокубках.

Интересно, что Уэмбли, помимо этого матча, примет еще один матч 1/8 финала, а также два полуфинала и финал турнира. Неужели немецким болельщикам запретят посещать стадион, если их команда доберется до финала?

Кстати, победитель пары Германия – Англия выходит на победителя пары Украина – Швеция. Оба матча пройдут 29 июня, а четвертьфинал запланирован на 3 июля в Риме.

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#
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И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
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4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
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0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
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9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Хорватия
3
4:3
4
3
Чехия
3
3:2
4
4
Шотландия
3
1:5
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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Воскресенье, 27 июня
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