Немецким болельщикам не советуют ехать на матч против Англии в 1/8 финала Евро

В Германии опасаются британского штамма коронавируса, поэтому не советуют болельщикам ехать на матч 1/8 финала Евро в Лондон. А что они будут делать, если их команда выйдет в финал?

Болельщики сборной Германии / Фото: Reuters

Председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих посоветовал немецким болельщикам не ехать в Англию на матч 1/8 финала Евро-2020 Англия – Германия, который пройдет 29 июня на "Уэмбли".

Причина – более заразный и опасный британский штамм коронавируса, пишет Террикон. Напомним, что еще весной английские и немецкие команды должны были играть на нейтральных полях в еврокубках.

Интересно, что Уэмбли, помимо этого матча, примет еще один матч 1/8 финала, а также два полуфинала и финал турнира. Неужели немецким болельщикам запретят посещать стадион, если их команда доберется до финала?

Кстати, победитель пары Германия – Англия выходит на победителя пары Украина – Швеция. Оба матча пройдут 29 июня, а четвертьфинал запланирован на 3 июля в Риме.