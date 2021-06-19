На Євро-2020 забили більше автоголів, ніж результативність у 23 команд

Уже п'ять автоголів забили на Євро-2020, оновивши антирекорд чемпіонату Європи 2016 року. Відразу два м'ячі в свої ворота відправили футболісти з Португалії

Португальці забили два автогола в одному матчі / Фото: Reuters

На Євро-2020 оновили антирекорд по автоголам на чемпіонатах Європи. У матчі Португалія – Німеччина (2:4) було забито два м'ячі у власні ворота. В сумі кількість автоголів на Євро-2020 досягла п'яти м'ячів.

Попередній рекорд – три голи – був встановлений на Євро-2016.

У Мережі вже гуляє жарт, що автогол стане кращим бомбардиром Євро-2020. Втім, якщо подивитися на результативність усіх команд на турнірі, то тільки три команди змогли забити п'ять і більше м'ячів – Італія, Бельгія та Нідерланди. Турнірні таблиці Євро-2020 дивіться на нашому сайті.

А звання кращого бомбардира між собою ділять Кріштіану Роналду і Патрік Шик – обидва мають по три м'ячі.

Раніше ми писали, що Роналду став найкращим бомбардиром ЧС і Євро разом узятих. Португалець наздогнав знаменитого німця Мірослава Клозе і тепер ділить з ним лідерство в списку кращих бомбардирів чемпіонатів Європи та світу. Кріштіану ще може вийти в одноосібні лідери.