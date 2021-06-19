19 червня 16:00 Відео
Угорщина 1
Франція 1
19 червня 19:00 Відео
Португалія 2
Німеччина 4
19 червня 10’
Іспанія 0
Польща 0
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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СЬОГОДНІ Спорт Фан-зона Евро

На Євро-2020 забили більше автоголів, ніж результативність у 23 команд

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
19 червня, 22:03
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Уже п'ять автоголів забили на Євро-2020, оновивши антирекорд чемпіонату Європи 2016 року. Відразу два м'ячі в свої ворота відправили футболісти з Португалії
Португальці забили два автогола в одному матчі
Португальці забили два автогола в одному матчі / Фото: Reuters

На Євро-2020 оновили антирекорд по автоголам на чемпіонатах Європи. У матчі Португалія – Німеччина (2:4) було забито два м'ячі у власні ворота. В сумі кількість автоголів на Євро-2020 досягла п'яти м'ячів.

Попередній рекорд – три голи – був встановлений на Євро-2016.

У Мережі вже гуляє жарт, що автогол стане кращим бомбардиром Євро-2020. Втім, якщо подивитися на результативність усіх команд на турнірі, то тільки три команди змогли забити п'ять і більше м'ячів – Італія, Бельгія та Нідерланди. Турнірні таблиці Євро-2020 дивіться на нашому сайті.

А звання кращого бомбардира між собою ділять Кріштіану Роналду і Патрік Шик – обидва мають по три м'ячі.

Раніше ми писали, що Роналду став найкращим бомбардиром ЧС і Євро разом узятих. Португалець наздогнав знаменитого німця Мірослава Клозе і тепер ділить з ним лідерство в списку кращих бомбардирів чемпіонатів Європи та світу. Кріштіану ще може вийти в одноосібні лідери.

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
2
6:0
6
2
Уельс
2
3:1
4
3
Швейцарія
2
1:4
1
4
Турція
2
0:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
2
5:1
6
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
2
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
2
5:2
6
2
Україна
2
4:4
3
3
Австрія
2
3:3
3
4
Північна Македонія
2
2:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
2
3:1
4
2
Англія
2
1:0
4
3
Хорватія
2
1:2
1
4
Шотландія
2
0:2
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
1
0:0
1
4
Польща
1
1:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
2
2:1
4
2
Німеччина
2
4:3
3
3
Португалія
2
5:4
3
4
Угорщина
2
1:4
1
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Субота, 19 червня
1:1
Відео Про матч
2:4
Відео Про матч
0:0 (10’)
Дивись на: Трансляція
Неділя, 20 червня
19:00
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19:00
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Понеділок, 21 червня
19:00
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