19 июня 16:00 Видео
Венгрия 1
Франция 1
19 июня 19:00 Видео
Португалия 2
Германия 4
19 июня 10’
Испания 0
Польша 0
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
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СЕГОДНЯ Новости спорта Фан-зона Евро

На Евро-2020 забили больше автоголов, чем результативность у 23 команд

Александр Трикиша Александр Трикиша
19 июня, 22:03
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Уже пять автоголов забили на Евро-2020, обновив антирекорд чемпионата Европы 2016 года. Сразу два мяча в свои ворота отправили футболисты из Португалии
Португальцы забили два автогола в одном матче
Португальцы забили два автогола в одном матче / Фото: Reuters

На Евро-2020 обновили антирекорд по автоголам на чемпионатах Европы. В матче Португалия – Германия (2:4) было забито два мяча в собственные ворота. В сумме количество автоголов на Евро-2020 достигло пяти мячей.

Предыдущий рекорд – три гола – был установлен на Евро-2016.

В Сети уже гуляет шутка, что автогол станет лучшим бомбардиром Евро-2020. Впрочем, если посмотреть на результативность всех команд на турнире, то только три команды смогли забить пять и более мячей – Италия, Бельгия и Нидерланды. Турнирные таблицы Евро-2020 смотрите на нашем сайте.

А звание лучшего бомбардира между собой делят Криштиану Роналду и Патрик Шик – оба имеют по три мяча.

Ранее мы писали, что Роналду стал лучшим бомбардиром ЧМ и Евро вместе взятых. Португалец догнал знаменитого немца Мирослава Клозе и теперь делит с ним лидерство в списке лучших бомбардиров чемпионатов Европы и мира. Криштиану еще может выйти в единоличные лидеры.

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Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
2
6:0
6
2
Уэльс
2
3:1
4
3
Швейцария
2
1:4
1
4
Турция
2
0:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
2
5:1
6
2
Россия
2
1:3
3
3
Финляндия
2
1:1
3
4
Дания
2
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
2
5:2
6
2
Украина
2
4:4
3
3
Австрия
2
3:3
3
4
Северная Македония
2
2:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
2
3:1
4
2
Англия
2
1:0
4
3
Хорватия
2
1:2
1
4
Шотландия
2
0:2
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
1
0:0
1
4
Польша
1
1:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
2
2:1
4
2
Германия
2
4:3
3
3
Португалия
2
5:4
3
4
Венгрия
2
1:4
1
Показать больше
Все таблицы Евро
Суббота, 19 июня
1:1
Видео О матче
2:4
Видео О матче
0:0 (10’)
Смотри на: Трансляция
Воскресенье, 20 июня
19:00
Смотри на:
19:00
Смотри на:
Понедельник, 21 июня
19:00
Смотри на:
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