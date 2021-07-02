Хіти 90-х та "Червона рута": кращі пісні у виконанні фанатів на Євро

Футбольні вболівальники на чемпіонатах Європи часто розважаються тим, що виконують свої улюблені пісні. На кожному турнірі є свій власний хіт

Вболівальники люблять співати на стадіонах і за їх межами / Фото: AFP

На Євро-2020 головним хітом українських фанатів стала знаменита пісня "Червона рута", якщо не рахувати легендарну пісню про Путіна. Наші вболівальники виконують її і на стадіонах, і на вулицях міст, де грає українська команда. Але ж на кожному чемпіонаті Європи є свій хіт у виконанні уболівальників. Давайте згадаємо, що співали на попередніх Євро.

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Головним хітом минулого чемпіонату Європи став кавер фанатів збірної Північної Ірландії на популярну пісню 90-х Freed from Desire у виконанні італійської співачки Gala. Тільки в приспіві вони звеличували гравця своєї національної команди Уілла Грігга.

Пізніше пісню підхопили британські фанати, а головним персонажем приспіву став нападник Джеймі Варді.

Справжньою сенсацією Євро-2016 стала збірна Ісландії і їх фанати. Весь світ полюбив їх знаменитий заряд "Ху", коли тисячі вболівальників синхронно плескають у долоні. Проте ісландці відзначилися ще й виконанням балади.

Під час Євро-2008 головною фанатською піснею стала композиція Seven Nation Army американської рок-групи The White Stripes. Зараз цей хіт виконується на багатьох стадіонах світу.

Ірландські вболівальники на Євро-2012 красиво провели свою команду в останньому матчі на турнірі. На останніх хвилинах зустрічі проти Іспанії, коли переможець вже визначився, ірландці затягнули свою знамениту пісню Fields of Athenry.

Напевно, більше, ніж виконувати різні поп-хіти вболівальники люблять співати хіба що національний гімн. А що, якщо доведеться співати гімн іншої країни? Без проблем! Подумали фанати збірної Нідерландів і затягнули "Ще не вмерла" в Харкові в 2012 році.

Шведські вболівальники в Києві несподівано взяли на озброєння американські хіти Take Me Home, Country Roads і Sweet Home Alabama. Можливо, столиця України у них асоціювалася зі Штатами.

Ті ж англійці на україно-британському Євро розважалися виконанням популярної у них на батьківщині пісні Vindaloo. Вона створювалася до ЧС-1998 як пародія на фанатські пісні, але в підсумку припала до душі вболівальникам і стала класикою.

А як вам такий кавер на знаменитий хіт британської рок-групи Oasis Wonderwall у виконанні шанувальників трьох левів? Особливо колоритно виглядає чоловік в костюмі хрестоносця.