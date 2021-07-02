2 июля 19:00
Швейцария --
Испания --
2 июля 22:00
Бельгия --
Италия --
3 июля 19:00
Чехия --
Дания --
3 июля 22:00
Украина --
Англия --
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СЕГОДНЯ Новости спорта Фан-зона Евро

Хиты 90-х и "Червона рута": лучшие песни в исполнении фанатов на Евро

Александр Трикиша Александр Трикиша
2 июля, 07:09
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Футбольные болельщики на чемпионатах Европы часто развлекаются тем, что исполняют свои любимые песни. На каждом турнире есть свой собственный хит
Болельщик любят петь на стадионах и за их пределами
Болельщик любят петь на стадионах и за их пределами / Фото: AFP

На Евро-2020 главным хитом украинских фанатов стала знаменитая песня "Червона рута", если не считать легендарную песню о Путине. Наши болельщики исполняют ее и на стадионах, и на улицах городов, где играет украинская команда. А ведь на каждом чемпионате Европы есть свой хит в исполнении болельщиков. Давайте вспомним, что пели на предыдущих Евро.

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Главным хитом прошлого чемпионата Европы стал кавер фанатов сборной Северной Ирландии на популярную песню 90-х Freed from Desire в исполнении итальянской певицы Gala. Только в припеве они возвеличивали игрока своей национальной команды Уилла Григга.

Позже песню подхватили британские фанаты, а главным персонажем припева стал нападающий Джейми Варди.

Настоящей сенсацией Евро-2016 стала сборная Исландии и их фанаты. Весь мир полюбил их знаменитый заряд "Ху", когда тысячи болельщиков синхронно хлопают в ладоши. Тем не менее исландцы отличились еще и исполнением баллады.

Во время Евро-2008 главной фанатской песней стала композиция Seven Nation Army американской рок-группы The White Stripes. Сейчас этот хит исполняется на многих стадионах мира.

Ирландские болельщики на Евро-2012 красиво провели свою команду в последнем матче на турнире. На последних минутах встречи против Испании, когда победитель уже определился, ирландцы затянули свою знаменитую песню Fields of Athenry.

Наверное, больше, чем исполнять различные поп-хиты болельщики любят петь разве что национальный гимн. А что, если придется петь гимн другой страны? Да легко! Подумали фанаты сборной Нидерландов и затянули "Ще не вмерла" в Харькове в 2012 году.

Шведские болельщики в Киеве неожиданно взяли на вооружение американские хиты Take Me Home, Country Roads и Sweet Home Alabama. Возможно, столица Украины у них ассоциировалась со Штатами.

Те же англичане на украино-британском Евро развлекались исполнением популярной у них на родине песни Vindaloo. Она создавалась к ЧМ-1998 как пародия на фанатские песнопения, но в итоге пришлась по душе болельщикам и стала классикой.

А как вам такой кавер на знаменитый хит британской рок-группы Oasis Wonderwall в исполнении поклонников трех львов? Особенно колоритно выглядит мужчина в костюме крестоносца.

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Хорватия
3
4:3
4
3
Чехия
3
3:2
4
4
Шотландия
3
1:5
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Португалия
3
7:6
4
3
Германия
3
6:5
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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Пятница, 2 июля
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Суббота, 3 июля
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