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Евро-2020

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Путин х**ло! Песню украинских фанатов услышала вся Россия

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
22 июня, 11:13
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Болельщики сборной Украины во время матча против Австрии исполнили песню о президенте России. Матч транслировался на российском ТВ и песня попала в эфир без цензуры
Фанаты спели песню о Путине
Фанаты спели песню о Путине / Фото: Reuters, AFP

На российском ТВ показали матч между сборными Украины и Австрии на Евро-2020 и на этот раз даже не вырезали гимн Украины перед матчем.

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Более того, в эфир без какой-либо цензуры пропустили знаменитую песню украинских фанатов о Путине. Услышав слова, комментатор на секунду замешкался, а затем продолжил говорить, вероятно, пытаясь заглушить фанатов.

Напомним, что украинские и австрийские фанаты исполняли песню о Путине еще до начала матча. Популярная песня в течение вечера прозвучала несколько раз и неизменно вызывала отзывы в душах десятков фанов.

А после исполнения песни в матче против Северной Македонии в России возмутились и призвали запретить украинским болельщикам посещать стадионы Евро.

"Это, однозначно, хорошо спланированная провокация против России. На нее необходимо жестко отреагировать", – заявлял член комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищев.

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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
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#
Команда
И
Г
О
1
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3
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3
4
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3
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0
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#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
2
3:1
4
2
Англия
2
1:0
4
3
Хорватия
2
1:2
1
4
Шотландия
2
0:2
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
2
1:1
2
4
Польша
2
2:3
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
2
2:1
4
2
Германия
2
4:3
3
3
Португалия
2
5:4
3
4
Венгрия
2
1:4
1
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