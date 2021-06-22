Путін х**ло! Пісню українських фанатів почула вся Росія

Вболівальники збірної України під час матчу проти Австрії виконали пісню про президента Росії. Матч транслювався на російському ТБ і пісня потрапила в ефір без цензури

Фанати заспівали пісню про Путіна / Фото: Reuters, AFP

На російському ТБ показали матч між збірними України та Австрії на Євро-2020 і на цей раз навіть не вирізали гімн України перед матчем.

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Більш того, в ефір без будь-якої цензури пропустили знамениту пісню українських фанатів про Путіна. Почувши слова, коментатор на секунду забарився, а потім продовжив говорити, ймовірно, намагаючись заглушити фанатів.

Нагадаємо, що українські та австрійські фанати виконували пісню про Путіна ще до початку матчу. Популярна пісня протягом вечора прозвучала кілька разів і незмінно викликала відгуки в душах десятків фанів.

А після виконання пісні в матчі проти Північної Македонії в Росії обурилися і закликали заборонити українським уболівальникам відвідувати стадіони Євро.

"Це, однозначно, добре спланована провокація проти Росії. На неї необхідно жорстко відреагувати", – заявляв член комітету Держдуми по спорту Дмитро Свищев.