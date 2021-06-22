22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
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Путін х**ло! Пісню українських фанатів почула вся Росія

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
22 червня, 11:13
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Вболівальники збірної України під час матчу проти Австрії виконали пісню про президента Росії. Матч транслювався на російському ТБ і пісня потрапила в ефір без цензури
Фанати заспівали пісню про Путіна
Фанати заспівали пісню про Путіна / Фото: Reuters, AFP

На російському ТБ показали матч між збірними України та Австрії на Євро-2020 і на цей раз навіть не вирізали гімн України перед матчем.

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Більш того, в ефір без будь-якої цензури пропустили знамениту пісню українських фанатів про Путіна. Почувши слова, коментатор на секунду забарився, а потім продовжив говорити, ймовірно, намагаючись заглушити фанатів.

Нагадаємо, що українські та австрійські фанати виконували пісню про Путіна ще до початку матчу. Популярна пісня протягом вечора прозвучала кілька разів і незмінно викликала відгуки в душах десятків фанів.

А після виконання пісні в матчі проти Північної Македонії в Росії обурилися і закликали заборонити українським уболівальникам відвідувати стадіони Євро.

"Це, однозначно, добре спланована провокація проти Росії. На неї необхідно жорстко відреагувати", – заявляв член комітету Держдуми по спорту Дмитро Свищев.

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Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
2
3:1
4
2
Англія
2
1:0
4
3
Хорватія
2
1:2
1
4
Шотландія
2
0:2
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
2
1:1
2
4
Польща
2
2:3
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
2
2:1
4
2
Німеччина
2
4:3
3
3
Португалія
2
5:4
3
4
Угорщина
2
1:4
1
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Вівторок, 22 червня
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22:00
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Середа, 23 червня
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