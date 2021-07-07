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СЬОГОДНІ Спорт Фан-зона Евро

Герой Італії: футболіст забив переможний пенальті і пробіг 72 км на шляху до фіналу Євро

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
7 липня, 13:31
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Жоржиньйо зіграв у всіх шести поєдинках збірної Італії, пробіг найбільшу дистанцію і забив вирішальний м'яч у серії пенальті з Іспанією
Жоржина - лідер збірної Італії за дистанцією на Євро
Жоржина - лідер збірної Італії за дистанцією на Євро / Фото: Reuters

Вчора збірна Італії стала першим фіналістом Євро-2020. У півфіналі італійці в серії пенальті обіграли Іспанію після того, як основний і додатковий час завершився внічию – 1:1. Італія з перших матчів на турнірі зарекомендувала себе як один з головних фаворитів на перемогу.

Хто став творцем успіху італійської команди? У складі "Скуадра Адзурри" є футболіст, який відіграв найбільше хвилин і подолав найбільшу дистанцію на полі. Це півзахисник Челсі Жоржиньйо – вчора він забив переможний пенальті у ворота Іспанії!

Жоржиньо забив переможний пенальті у ворота Іспанії
Жоржиньо забив переможний пенальті у ворота Іспанії / Фото: Reuters

Жоржиньйо відіграв у всіх шести поєдинках своєї команди на Євро (сумарно – 585 хвилин!). На полі він подолав значну дистанцію – 72,3 км! Більше нього на Євро бігав тільки 18-річний Педрі зі збірної Іспанії (76,1 км), але іспанці більше не зіграють. У Жоржиньйо є всі шанси стати лідером турніру за цим показником.

Сьогодні визначиться суперник Італії по фіналу. Ним стане переможець матчу Данія – Англія, він стартує о 22:00. На нашому сайті доступна онлайн-трансляція Англія – Данія з фото, відеопопторамі і коментарями.

  • Фінал Євро-2020 відбудеться в неділю, 11 червня, в Лондоні. Початок – о 22:00.
  • Збірна Італії не перемагала на чемпіонатах Європи з 1968 року.
  • У 2000 і 2012 роках Італія доходила до фіналу, але програвала.
  • Італія займає сьоме місце в рейтингу ФІФА.

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