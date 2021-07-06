6 липня 80’
Італія 1
Іспанія 0
7 липня 22:00
Англія --
Данія --
7 липня 17:00
Динамо --
Люцерн --
9 липня 19:00
Шахтар --
Шальке --
10 липня 12:00
Динамо --
Серветт --
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Відео голів та огляд матчу Італія – Іспанія в півфіналі Євро-2020

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
6 липня, 23:30
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Першу путівку в фінал Євро-2020 розігрували між собою Італія і Іспанія. Відкрити рахунок вдалося лише після перерви
Італія і Іспанія зустрічалися у півфіналі Євро-2020
Італія і Іспанія зустрічалися у півфіналі Євро-2020 / Фото: Reuters

Італія і Іспанія зустрічалися в півфіналі Євро-2020. Матч проходив в Лондоні на стадіоні "Вемблі". Онлайн Італія – Іспанія є на нашому сайті.

Перший тайм виявився небагатим на моменти. Італія завдала першого удару в матчі (і той – мимо) лише на 45-й хвилині. І це команда, яка виграла всі свої попередні поєдинки на турнірі.

Але після перерви саме Італія відкрила рахунок. Федеріко К'єза підхопив м'яч на лінії штрафного і обвідним ударом пробив у дальній кут.

Як ми вже писали, аналітики FAVBET називали Італію фаворитом матчу. На її прохід в фінал, з урахуванням можливих додаткового часу та серії пенальті, встановлений коефіцієнт 1.77, на прохід Іспанії – 2.16. У процентному співвідношенні – 55% на 45% на користь італійців. При цьому найбільш реальним рахунком основного часу букмекери називають нічию 1:1.

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Вівторок, 6 липня
1:0 (80’)
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