Відео голів та огляд матчу Італія – Іспанія в півфіналі Євро-2020

Першу путівку в фінал Євро-2020 розігрували між собою Італія і Іспанія. Відкрити рахунок вдалося лише після перерви

Італія і Іспанія зустрічалися у півфіналі Євро-2020 / Фото: Reuters

Італія і Іспанія зустрічалися в півфіналі Євро-2020. Матч проходив в Лондоні на стадіоні "Вемблі". Онлайн Італія – Іспанія є на нашому сайті.

Перший тайм виявився небагатим на моменти. Італія завдала першого удару в матчі (і той – мимо) лише на 45-й хвилині. І це команда, яка виграла всі свої попередні поєдинки на турнірі.

Але після перерви саме Італія відкрила рахунок. Федеріко К'єза підхопив м'яч на лінії штрафного і обвідним ударом пробив у дальній кут.

Як ми вже писали, аналітики FAVBET називали Італію фаворитом матчу. На її прохід в фінал, з урахуванням можливих додаткового часу та серії пенальті, встановлений коефіцієнт 1.77, на прохід Іспанії – 2.16. У процентному співвідношенні – 55% на 45% на користь італійців. При цьому найбільш реальним рахунком основного часу букмекери називають нічию 1:1.