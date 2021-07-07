Англія – Данія: онлайн-трансляція другого півфіналу Євро-2020

Поєдинок в Великобританії стартує о 22:00 середи за київським часом. Вискочки намагаються обіграти фаворитів чемпіонату Європи, які не пропустили ні голи

У вівторок пізно ввечері визначився перший учасник вирішального матчу турніру. При цьому Мората встановив два рекорди Іспанії, а Італія 10-й раз вийшла до фіналу. Суперник "Скуадри адзурри" стане відомий після протистояння на тому ж лондонському стадіоні "Вемблі" між командами Англії і Данії.

Ми ведемо мультимедійну онлайн-трансляцію матчу з оперативними коментарями, яскравими фото і відео найцікавіших моментів.

Онлайн Англія – Данія

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Шлях до дуелі. Скандинави на Євро-2020 нагадують Попелюшку, завоювавши симпатії нейтральних шанувальників футболу. Після двох поразок на старті – від фінів і бельгійців – і драматичної втрати Крістіана Еріксена збірна Данії розгромила команди Росії (4:1) і Уельсу (4:0), а в чвертьфіналі впоралася з Чехією (2:1). Однак тепер суперник у неї буде іншого калібру.

Родоначальники футболу продовжують дивувати нетиповою грою і досягненнями. Підопічні Гарета Саутгейта досі не пропустили жодного м'яча, але в трьох матчах групового етапу забили Шотландії, Чехії та Хорватії лише два. Зате потім у плей-оф впевненіше впоралися з німцями (2:0) і українцями (4:0).

/ Фото: Reuters

"Англія грає в самий нудний футбол на ЧЄ. Напевно, вона його виграє", – напівжартома-напівсерйозно кажуть експерти.

Особисті зустрічі. Суперники провели між собою 23 матчі, з яких 13 виграли британці, всього п'ять – данці. Правда, вже в цьому тисячолітті скандинави не раз обігравали нібито більш грізного опонента. Зауважимо, що і останні дві дуелі, в рамках Ліги націй, сумарно завершилися на користь Данії. І, як це не смішно, але збірна Англії ніколи не вигравала чемпіонат Європи. А ось маленька країна брала трофей в 1992 році.

Рефері матчу – 38-річний нідерландець Данні Маккелі. На нинішньому ЧЄ він вже відсудив три матчі: Туреччина – Італія (0:3), Фінляндія – Росія (0:1) і Англія – Німеччина (2:0). На лініях і з системою VAR працюють його співвітчизники, а четвертий суддя – румун Овідіу Хацеган.

Де дивитися. На нашому телебаченні зустріч покажуть два спортивні канали – "Футбол 1" і "Футбол 2", а також загальнонаціональний – "Україна". Початок прямої трансляції з арени – 21:50. Також гру можна подивитися на інтернет-платформі OLL.TV.

Прогнози. Букмекери FAVBET явну перевагу віддають Англії, коефіцієнт на її перемогу в основний час – 1.73, а на вихід у фінал – 1.34. На суперника можна поставити за 5.80 і 3.50 відповідно, на нічию – за 3.60. Навряд чи команди заб'ють більше двох м'ячів за 90 хвилин, а найбільш очікуваний рахунок – 1:0 (коеф. – 5.00).

Тим часом Піке розкритикував серію пенальті після вильоту Іспанії.

Згадаймо, як данці обіграли чехів у чвертьфіналі.