7 июля 22:00
Англия --
Дания --
7 июля 17:00
Динамо --
Люцерн --
9 июля 19:00
Шахтер --
Шальке --
10 июля 12:00
Динамо --
Серветт --
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СЕГОДНЯ Новости спорта Фан-зона Евро

Герой Италии: футболист забил победный пенальти и пробежал 72 км на пути в финал Евро

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
7 июля, 13:31
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Жоржиньо сыграл во всех шести поединках сборной Италии, пробежал наибольшую дистанцию и забил решающий мяч в серии пенальти с Испанией
Жоржиньо - лидер сборной Италии по дистанции на Евро
Жоржиньо - лидер сборной Италии по дистанции на Евро / Фото: Reuters

Вчера сборная Италии стала первым финалистом Евро-2020. В полуфинале итальянцы в серии пенальти обыграли Испанию после того, как основное и дополнительное время завершилось вничью – 1:1. Италия с первых матчей на турнире зарекомендовала себя как один из главных фаворитов на победу.

Кто стал творцом успеха итальянской команды? В составе "скуадра адзурры" есть футболист, который отыграл больше всех минут и преодолел наибольшую дистанцию на поле. Это полузащитник Челси Жоржиньо - вчера он забил победный пенальти в ворота Испании!

Жоржиньо забил победный пенальти в ворота Испании
Жоржиньо забил победный пенальти в ворота Испании / Фото: Reuters

Жоржиньо отыграл во всех шести поединках своей команды на Евро (суммарно – 585 минут!). На поле он преодолел внушительную дистанцию – 72,3 км! Больше него на Евро бегал только 18-летний Педри из сборной Испании (76,1 км), но испанцы больше не сыграют. У Жоржиньо есть все шансы стать лидером турнира по этому показателю.

Сегодня определится соперник Италии по финалу. Им станет победитель матча Дания – Англия, он стартует в 22:00. На нашем сайте доступна онлайн-трансляция Англия – Дания с фото, видеопопторами и комментариями.

  • Финал Евро-2020 состоится в воскресенье, 11 июня, в Лондоне. Начало – в 22:00.
  • Сборная Италии не побеждала на чемпионатах Европы с 1968 года.
  • В 2000 и 2012 годах Италия доходила до финала, но проигрывала.
  • Италия занимает седьмое место в рейтинге ФИФА.

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
Показать больше
Все таблицы Евро
Среда, 7 июля
22:00
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