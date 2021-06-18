Алекса Фергюсона не пустили на парковку "Уемблі". Він шотландець

Легендарному тренеру Манчестер Юнайтед не дали припаркуватися біля стадіону в Лондоні перед матчем Євро-2020 між збірними Англії та Шотландії

Алекса Фергюсона не пустили на парковку "Уемблі". Фото dailymail.co.uk

Сьогодні в Лондоні на "Уемблі" матч групи D – британське дербі. Ми ведемо онлайн-трансляцію поєдинку Англія – Шотландія.

Напередодні гри колишній головний тренер Манчестер Юнайтед сер Алекс Фергюсон не зміг заїхати на VIP-стоянку стадіону "Уемблі", повідомляє Daily Mail.

Зазначається, що Фергюсон з водієм добиралися до стадіону близько чотирьох годин, але стюарди не пропустили шотландського тренера. Чи була це дрібна капость англійських стюардів чи вони отримали таку вказівку, невідомо. Але екснаставник манкуніанців залишився незадоволений і був змушений шукати інше місце парковки.

Географічні сусіди останній раз зустрічалися на Євро 25 років тому, коли в 1996 році магія Пола Гаскойна допомогла Англії здобути яскраву перемогу – 2:0. А "Три леви" вдруге в історії дісталися до 1/2 фіналу. І далі поки ніколи не проходили.

Нагадаємо, що один матч в цій групі вже завершено. Збірні Хорватії і Чехії зіграли внічию – 1:1.