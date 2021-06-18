18 червня 16:00 Відео
Швеція 1
Словаччина 0
18 червня 19:00 Відео
Хорватія 1
Чехія 1
18 червня 9’
Англія 0
Шотландія 0
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
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СЬОГОДНІ Спорт Фан-зона Евро

Алекса Фергюсона не пустили на парковку "Уемблі". Він шотландець

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
18 червня, 21:31
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Легендарному тренеру Манчестер Юнайтед не дали припаркуватися біля стадіону в Лондоні перед матчем Євро-2020 між збірними Англії та Шотландії
Алекса Фергюсона не пустили на парковку "Уемблі". Фото dailymail.co.uk
Алекса Фергюсона не пустили на парковку "Уемблі". Фото dailymail.co.uk

Сьогодні в Лондоні на "Уемблі" матч групи D – британське дербі. Ми ведемо онлайн-трансляцію поєдинку Англія – Шотландія.

Напередодні гри колишній головний тренер Манчестер Юнайтед сер Алекс Фергюсон не зміг заїхати на VIP-стоянку стадіону "Уемблі", повідомляє Daily Mail.

Зазначається, що Фергюсон з водієм добиралися до стадіону близько чотирьох годин, але стюарди не пропустили шотландського тренера. Чи була це дрібна капость англійських стюардів чи вони отримали таку вказівку, невідомо. Але екснаставник манкуніанців залишився незадоволений і був змушений шукати інше місце парковки.

Географічні сусіди останній раз зустрічалися на Євро 25 років тому, коли в 1996 році магія Пола Гаскойна допомогла Англії здобути яскраву перемогу – 2:0. А "Три леви" вдруге в історії дісталися до 1/2 фіналу. І далі поки ніколи не проходили.

Нагадаємо, що один матч в цій групі вже завершено. Збірні Хорватії і Чехії зіграли внічию – 1:1.

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
2
6:0
6
2
Уельс
2
3:1
4
3
Швейцарія
2
1:4
1
4
Турція
2
0:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
2
5:1
6
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
2
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
2
5:2
6
2
Україна
2
4:4
3
3
Австрія
2
3:3
3
4
Північна Македонія
2
2:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
2
3:1
4
2
Англія
1
1:0
3
3
Хорватія
2
1:2
1
4
Шотландія
1
0:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
1
0:0
1
4
Польща
1
1:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Португалія
1
3:0
3
2
Франція
1
1:0
3
3
Німеччина
1
0:1
0
4
Угорщина
1
0:3
0
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Пʼятниця, 18 червня
1:0
Відео Про матч
1:1
Відео Про матч
0:0 (9’)
Дивись на: Трансляція
Субота, 19 червня
16:00
Дивись на:
19:00
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22:00
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