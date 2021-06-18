Алекса Фергюсона не пустили на парковку "Уэмбли". Он шотландец

Легендарному тренеру Манчестер Юнайтед не дали припарковаться возле стадиона в Лондоне перед матчем Евро-2020 между сборными Англии и Шотландии

Алекса Фергюсона не пустили на парковку "Уэмбли". Фото dailymail.co.uk

Сегодня в Лондоне на "Уэмбли" матч группы D – британское дерби. Мы ведем онлайн-трансляцию поединка Англия – Шотландия.

Накануне игры бывший главный тренер Манчестер Юнайтед сэр Алекс Фергюсон не смог заехать на VIP-стоянку стадиона "Уэмбли", сообщает Daily Mail.

Отмечается, что Фергюсон с водителем добирались до стадиона около четырех часов, но стюарды не пропустили шотландского тренера. Была ли это мелкая пакость английских стюардов или они получили такое указание, неизвестно. Но экс-наставник манкунианцев остался недоволен и был вынужден искать другое место парковки.

Географические соседи последний раз встречались на Евро 25 лет назад, когда в 1996 году магия Пола Гаскойна помогла Англии одержать яркую победу – 2:0. А "Три льва" второй раз в истории добрались до 1/2 финала. И дальше пока никогда не проходили.

Напомним, что один матч в этой группе уже завершен. Сборные Хорватии и Чехии сыграли вничью – 1:1.