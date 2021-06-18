18 июня 16:00 Видео
Швеция 1
Словакия 0
18 июня 19:00 Видео
Хорватия 1
Чехия 1
18 июня 9’
Англия 0
Шотландия 0
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
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СЕГОДНЯ Новости спорта Фан-зона Евро

Алекса Фергюсона не пустили на парковку "Уэмбли". Он шотландец

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
18 июня, 21:31
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Легендарному тренеру Манчестер Юнайтед не дали припарковаться возле стадиона в Лондоне перед матчем Евро-2020 между сборными Англии и Шотландии
Алекса Фергюсона не пустили на парковку "Уэмбли". Фото dailymail.co.uk
Алекса Фергюсона не пустили на парковку "Уэмбли". Фото dailymail.co.uk

Сегодня в Лондоне на "Уэмбли" матч группы D – британское дерби. Мы ведем онлайн-трансляцию поединка Англия – Шотландия.

Накануне игры бывший главный тренер Манчестер Юнайтед сэр Алекс Фергюсон не смог заехать на VIP-стоянку стадиона "Уэмбли", сообщает Daily Mail.

Отмечается, что Фергюсон с водителем добирались до стадиона около четырех часов, но стюарды не пропустили шотландского тренера. Была ли это мелкая пакость английских стюардов или они получили такое указание, неизвестно. Но экс-наставник манкунианцев остался недоволен и был вынужден искать другое место парковки.

Географические соседи последний раз встречались на Евро 25 лет назад, когда в 1996 году магия Пола Гаскойна помогла Англии одержать яркую победу – 2:0. А "Три льва" второй раз в истории добрались до 1/2 финала. И дальше пока никогда не проходили.

Напомним, что один матч в этой группе уже завершен. Сборные Хорватии и Чехии сыграли вничью – 1:1.

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
2
6:0
6
2
Уэльс
2
3:1
4
3
Швейцария
2
1:4
1
4
Турция
2
0:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
2
5:1
6
2
Россия
2
1:3
3
3
Финляндия
2
1:1
3
4
Дания
2
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
2
5:2
6
2
Украина
2
4:4
3
3
Австрия
2
3:3
3
4
Северная Македония
2
2:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
2
3:1
4
2
Англия
1
1:0
3
3
Хорватия
2
1:2
1
4
Шотландия
1
0:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
1
0:0
1
4
Польша
1
1:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Португалия
1
3:0
3
2
Франция
1
1:0
3
3
Германия
1
0:1
0
4
Венгрия
1
0:3
0
Показать больше
Все таблицы Евро
Пятница, 18 июня
1:0
Видео О матче
1:1
Видео О матче
0:0 (9’)
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Суббота, 19 июня
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19:00
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