2 липня 90+3’
Швейцарія 1
Іспанія 1
2 липня 22:00
Бельгія --
Італія --
3 липня 19:00
Чехія --
Данія --
3 липня 22:00
Україна --
Англія --
7 липня 17:00
Динамо --
Люцерн --
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Зінченко пообіцяв Англії сюрприз у чвертьфіналі Євро і готується до матчу життя

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
2 липня, 19:57
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Півзахисник збірної України не боїться партнерів по клубу та їхніх співвітчизників і готовий з гордістю захищати честь країни в Римі
Зінченко святкує гол у ворота Швеції
Зінченко святкує гол у ворота Швеції / Фото: Getty Images

Завтра підопічні Андрія Шевченка проведуть п'ятий матч на чемпіонаті Європи. На нашому сайті вже стартував онлайн Україна – Англія. У п'ятницю ввечері наші футболісти провели пресконференцію на стадіоні в столиці Італії.

Один з лідерів "синьо-жовтих" Олександр Зінченко був дуже сконцентрований і говорив небагато. Забавно, що одне з питань після слів перекладачки він не зрозумів і захотів його почути в оригіналі – англійською мовою.

Також Матвієнко вірить у перемогу України і в особливу мотивацію Зіни і Ярмоли.

24-річний півзахисник сподівається, що зможе разом з партнерами протистояти грізному опоненту:

"Будь-який футболіст на такій стадії турніру пройшов великий шлях у своїй кар'єрі. У мене він буде перед очима, коли я завтра виходитиму на поле. Я відчуватиму велику відповідальність – як і будь-який гравець, який представляє свою країну. Я пишаюся, що ношу футболку збірної України.

Збірна Англії ще не пропускала на цьому турнірі. Але ідеальних команд не існує, у кожної є слабкі місця. Тренерський штаб пояснить нам, як протистояти суперникам і підготувати їм сюрприз. Щоб пройти в півфінал, кожен з нас повинен провести найкращий матч у житті".

Там же Шевченко сказав щось не для перекладу перед матчем Україна – Англія.

Дивіться, як наш стример переозвучив мультфільм про козаків:

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Португалія
3
7:6
4
3
Німеччина
3
6:5
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
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Пʼятниця, 2 липня
1:1 (90+3’)
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Субота, 3 липня
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