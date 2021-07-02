Зінченко пообіцяв Англії сюрприз у чвертьфіналі Євро і готується до матчу життя

Півзахисник збірної України не боїться партнерів по клубу та їхніх співвітчизників і готовий з гордістю захищати честь країни в Римі

Зінченко святкує гол у ворота Швеції / Фото: Getty Images

Завтра підопічні Андрія Шевченка проведуть п'ятий матч на чемпіонаті Європи. На нашому сайті вже стартував онлайн Україна – Англія. У п'ятницю ввечері наші футболісти провели пресконференцію на стадіоні в столиці Італії.

Один з лідерів "синьо-жовтих" Олександр Зінченко був дуже сконцентрований і говорив небагато. Забавно, що одне з питань після слів перекладачки він не зрозумів і захотів його почути в оригіналі – англійською мовою.

Також Матвієнко вірить у перемогу України і в особливу мотивацію Зіни і Ярмоли.

24-річний півзахисник сподівається, що зможе разом з партнерами протистояти грізному опоненту:

"Будь-який футболіст на такій стадії турніру пройшов великий шлях у своїй кар'єрі. У мене він буде перед очима, коли я завтра виходитиму на поле. Я відчуватиму велику відповідальність – як і будь-який гравець, який представляє свою країну. Я пишаюся, що ношу футболку збірної України. Збірна Англії ще не пропускала на цьому турнірі. Але ідеальних команд не існує, у кожної є слабкі місця. Тренерський штаб пояснить нам, як протистояти суперникам і підготувати їм сюрприз. Щоб пройти в півфінал, кожен з нас повинен провести найкращий матч у житті".

Там же Шевченко сказав щось не для перекладу перед матчем Україна – Англія.

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