2 июля 90+3’
Швейцария 1
Испания 1
2 июля 22:00
Бельгия --
Италия --
3 июля 19:00
Чехия --
Дания --
3 июля 22:00
Украина --
Англия --
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Зинченко пообещал Англии сюрприз в четвертьфинале Евро и готовится к лучшему матчу в жизни

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
2 июля, 19:57
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Полузащитник сборной Украины не боится партнеров по клубу и их соотечественников и готов с гордостью защищать честь страны в Риме
Зинченко празднует гол в ворота Швеции
Зинченко празднует гол в ворота Швеции / Фото: Getty Images

Завтра подопечные Андрея Шевченко проведут пятый матч на чемпионате Европы. На нашем сайте уже стартовал онлайн Украина – Англия. В пятницу вечером наши футболисты провели пресс-конференцию на стадионе в столице Италии.

Один из лидеров "сине-желтых" Александр Зинченко был очень сконцентрирован и говорил немного. Забавно, что один из вопросов после слов переводчицы он не понял и захотел его услышать в оригинале – на английском языке.

Также Матвиенко верит в победу Украины и в особенную мотивацию Зины и Ярмолы.

24-летний полузащитник надеется, что сможет вместе с партнерами противостоять грозному оппоненту:

"Любой футболист на такой стадии турнира прошел большой путь в своей карьере. У меня он будет перед глазами, когда я завтра буду выходить на поле. Я буду чувствовать большую ответственность – как и любой игрок, который представляет свою страну. Я горжусь, что ношу футболку сборной Украины.

Сборная Англии еще не пропускала на этом турнире. Но идеальных команд не существует, у каждой есть слабые места. Тренерский штаб объяснит нам, как противостоять Кайлу Уокеру, Джону Стоунзу и другим соперникам и подготовить им сюрприз. Чтобы пройти в полуфинал, каждый из нас должен провести лучший матч в жизни".

Там же Шевченко сказал нечто непереводимое перед матчем Украина – Англия.

Смотрите, как наш стример переозвучил мультфильм о козаках:

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#
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И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Хорватия
3
4:3
4
3
Чехия
3
3:2
4
4
Шотландия
3
1:5
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Португалия
3
7:6
4
3
Германия
3
6:5
4
4
Венгрия
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