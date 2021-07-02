Зинченко пообещал Англии сюрприз в четвертьфинале Евро и готовится к лучшему матчу в жизни

Полузащитник сборной Украины не боится партнеров по клубу и их соотечественников и готов с гордостью защищать честь страны в Риме

Зинченко празднует гол в ворота Швеции / Фото: Getty Images

Завтра подопечные Андрея Шевченко проведут пятый матч на чемпионате Европы. На нашем сайте уже стартовал онлайн Украина – Англия. В пятницу вечером наши футболисты провели пресс-конференцию на стадионе в столице Италии.

Один из лидеров "сине-желтых" Александр Зинченко был очень сконцентрирован и говорил немного. Забавно, что один из вопросов после слов переводчицы он не понял и захотел его услышать в оригинале – на английском языке.

Также Матвиенко верит в победу Украины и в особенную мотивацию Зины и Ярмолы.

24-летний полузащитник надеется, что сможет вместе с партнерами противостоять грозному оппоненту:

"Любой футболист на такой стадии турнира прошел большой путь в своей карьере. У меня он будет перед глазами, когда я завтра буду выходить на поле. Я буду чувствовать большую ответственность – как и любой игрок, который представляет свою страну. Я горжусь, что ношу футболку сборной Украины. Сборная Англии еще не пропускала на этом турнире. Но идеальных команд не существует, у каждой есть слабые места. Тренерский штаб объяснит нам, как противостоять Кайлу Уокеру, Джону Стоунзу и другим соперникам и подготовить им сюрприз. Чтобы пройти в полуфинал, каждый из нас должен провести лучший матч в жизни".

Там же Шевченко сказал нечто непереводимое перед матчем Украина – Англия.

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