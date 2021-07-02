2 июля 19:00
Швейцария --
Испания --
2 июля 22:00
Бельгия --
Италия --
3 июля 19:00
Чехия --
Дания --
3 июля 22:00
Украина --
Англия --
7 июля 17:00
Динамо --
Люцерн --
9 июля 19:00
Шахтер --
Шальке --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo

Евро-2020

Главная Матчи Таблицы Команды Сборная Украины Мисс Евро Прогнозы Видео
СЕГОДНЯ Новости спорта Евро 2020

Зинченко и Ярмоленко выйдут на Англию с тройной мотивацией: Матвиенко верит в победу Украины

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
2 июля, 17:19
Копировать ссылку
Основной защитник "сине-желтых" считает родоначальников футбола фаворитами матча 1/4 финала чемпионата Европы, но готов их победить
Николай Матвиенко в сборной Украины
Николай Матвиенко в сборной Украины / Фото: Reuters

В сборной Украины пятеро футболистов полностью провели все четыре поединка Евро-2020. Один из них – защитник Шахтера Николай Матвиенко, к которому уже проявляют интерес некоторые английские клубы. 25-летний уроженец Крыма поделился своими ожиданиями от битвы в четвертьфинале турнира.

Тем временем Шевченко показал сборной арену гладиаторов в Риме перед битвой с Англией.

Свои мысли Матвиенко высказал официальному сайту УЕФА.

  • О достижениях на ЧЕ:

"Выход в четвертьфинал – большой успех для Украины, но мы хотим большего. Нельзя просто остановиться на достигнутом и начать праздновать. На этой стадии турнира случиться может всякое. Мы верим, что способны пройти дальше.

После матча со Швецией мы были невероятно счастливы, как и вся Украина. Получили множество сообщений, видели много крутых видео. Но я не очень эмоциональный человек. Уже успокоился и начал готовиться к следующей игре".

  • Об ожиданиях от матча с англичанами:

"У нас три дня на отдых, как и у Англии. В таком графике всем нам играть уже приходилось. Думаю, мы будем полностью готовы к матчу.

Безусловно, Англия будет фаворитом. Все видели, как здорово она играет, какие там футболисты... Нам, конечно, будет непросто, но мы в себя верим".

  • О психологической подготовке к поединку:

"Нам иногда не хватает устойчивости. Порой мы психологически уступаем в каких-то ситуациях, ведь у соперников больше опыта игры на таком уровне. Так что тут у них есть небольшое преимущество. Но мы восполним этот пробел.

У Зинченко и Ярмоленко, которые выступают в Английской премьер-лиге, будет двойная, а то и тройная мотивация. Мне же она не нужна. Мы играем за свою национальную команду, в лагере отличная атмосфера. Надевая футболку сборной Украины, ты должен быть готов на 100% вне зависимости от соперника".

Интересно, что Матвиенко является одним из лидеров на турнире по возвращению мячей под контроль команды.

Читайте также: в России возмущены, что тренер их сборной поздравил Шевченко.

Вспомним, как украинцы обыграли шведов:

Favbet
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Спорт Сегодня на Google News
Спорт
Больше новостей
Реклама
девушки Евро
Сборная Украины
Видео голов Евро-2020
Человек-энергетик
Hell

Игрок
дня

13 200 м
Узнай кто
Favbet стрим
Фан-зона Евро
На трибуну
Покер - это спорт!
Новости покера
Плейлист сборной
Favbet стрим
Девушки покера
PokerMatch

Сара
Шафак

Финляндия
Мисс Финляндия-2012
Опрос
Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Хорватия
3
4:3
4
3
Чехия
3
3:2
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Португалия
3
7:6
4
3
Германия
3
6:5
4
4
Венгрия
3
3:6
2
Показать больше
Все таблицы Евро
Пятница, 2 июля
19:00
Смотри на: Трансляция
22:00
Смотри на: Трансляция
Суббота, 3 июля
19:00
Смотри на:
22:00
Смотри на:
Смотреть все матчи

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять