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СЕГОДНЯ Новости спорта Фан-зона Евро

Только за это нужно снять: в России возмущены, что тренер их сборной поздравил Шевченко

Александр Трикиша Александр Трикиша
2 июля, 17:08
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Российским болельщикам и журналистам не понравилось, что главный тренер их сборной позвонил Андрею Шевченко и поздравил с выходом в 1/4 финала Евро-2020
Станислав Черчесов и Андрей Шевченко
Станислав Черчесов и Андрей Шевченко / Фото: Reuters

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов звонил наставнику сборной Украины Андрею Шевченко и поздравил его с выходом в четвертьфинал Евро-2020. В России возмутились таким поступком Черчесова, но не успели его об этом спросить на сегодняшней пресс-конференции, пишет championat.com.

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Зато свое мнение высказывают болельщики на различных сайтах. Некоторые из них разозлились на тренера и считают, что его нужно отправить в отставку лишь за сам факт звонку тренеру украинской сборной.

Впрочем, большинство подшучивает над темой разговора, мол, что же такого мог Черчесов посоветовать Шевченко, если его команда даже не смогла преодолеть групповой этап.

Кстати, ранее мы писали, что перед битвой с Англией Шевченко показал команде арену гладиаторов. Главный тренер национальной команды счастлив вернуться в Рим и ожидает в субботу позитивных эмоций на Олимпийском стадионе.

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