Беседину – орден "За мужество"! Зеленскому подана петиция

По мнению болельщиков, нападающий сборной Украины заслуживает награды за жертвенность, которую он проявил в победном матче Евро-2020 против Швеции

Болельщики добиваются ордена для Беседина / Фото: Reuters

На сайте президента Украины зарегистрирована электронная петиция с предложением наградить форварда сборной Артема Беседина орденом "За мужество".

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"Предлагаю президенту Украины наградить футболиста сборной Украины по футболу Беседина государственной наградой орденом "За мужество" за проявленные в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу жертвенность и мужество, что стало одной из весомых причин успеха нашей сборной", – сказано в петиции.

По состоянию на 12:10 2 июля, петицию подписали восемь человек. Для рассмотрения ее президентом Украины необходимы 25 тысяч подписей.

Артем Беседин получает помощь в матче со Швецией / Фото: Reuters

Артем Беседин покидает поле в сопровождении врачей / Фото: Reuters

Артем Беседин, жуткая травма на Евро-2020 / Фото: Reuters

Напомним, в матче со шведами из-за грубого фола Маркуса Даниэльссона Артем получил повреждение задней крестообразной и других связок, а также перелом мыщелков бедренной кости без смещения – восстановление Беседина займет полгода.

Оказавшись в большинстве после удаления Даниэльссона, Украина забила победный мяч в ворота шведов на 121-й минуте и теперь в 1/4 финала Евро, 3 июля, сыграет с Англией в Риме.