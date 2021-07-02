Тільки за це потрібно зняти: в Росії обурені, що тренер їхньої збірної привітав Шевченка

Російським уболівальникам і журналістам не сподобалося, що головний тренер їхньої збірної зателефонував Андрію Шевченку і привітав з виходом до 1/4 фіналу Євро-2020

Станіслав Черчесов і Андрій Шевченко / Фото: Reuters

Головний тренер збірної Росії Станіслав Черчесов телефонував наставнику збірної України Андрію Шевченку і привітав його з виходом до чвертьфіналу Євро-2020. У Росії обурилися таким вчинком Черчесова, але не встигли його про це запитати на сьогоднішній пресконференції, пише championat.com.

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Зате свою думку висловлюють вболівальники на різних сайтах. Деякі з них розсердилися на тренера і вважають, що його потрібно відправити у відставку лише за сам факт дзвінка тренеру української збірної.

Втім, більшість жартує над темою розмови, мовляв, що ж такого міг Черчесов порадити Шевченку, якщо його команда навіть не змогла подолати груповий етап.

До речі, раніше ми писали, що перед битвою з Англією Шевченко показав команді арену гладіаторів. Головний тренер національної команди щасливий повернутися до Рима і очікує в суботу позитивних емоцій на Олімпійському стадіоні.