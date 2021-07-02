Зінченко і Ярмоленко вийдуть на Англію з потрійною мотивацією: Матвієнко вірить у перемогу України

Основний захисник "синьо-жовтих" вважає родоначальників футболу фаворитами матчу 1/4 фіналу чемпіонату Європи, але готовий їх перемогти

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У збірної України п'ятеро футболістів повністю провели всі чотири поєдинки Євро-2020. Один із них – захисник Шахтаря Микола Матвієнко, до якого вже виявляють інтерес деякі англійські клуби. 25-річний уродженець Криму поділився своїми очікуваннями від бою в чвертьфіналі турніру.

Тим часом Шевченко показав збірній арену гладіаторів у Римі перед битвою з Англією.

Свої думки Матвієнко висловив офіційному сайту УЄФА.

Про досягнення на ЧЄ:

"Вихід у чвертьфінал – великий успіх для України, але ми хочемо більшого. Не можна просто зупинитися на досягнутому і почати святкувати. На цій стадії турніру статися може всяке. Ми віримо, що здатні пройти далі. Після матчу зі Швецією ми були неймовірно щасливі, як і вся Україна. Отримали безліч повідомлень, бачили багато крутих відео. Але я не дуже емоційна людина. Уже заспокоївся і почав готуватися до наступної гри".

Про очікування від матчу з англійцями:

"У нас три дні на відпочинок, як і у Англії. В такому графіку всім нам грати вже доводилося. Думаю, ми будемо повністю готові до матчу. Безумовно, Англія буде фаворитом. Всі бачили, як здорово вона грає, які там футболісти... Нам, звичайно, буде непросто, але ми в себе віримо".

Про психологічну підготовку до поєдинку:

"Нам іноді не вистачає стійкості. Часом ми психологічно поступаємося в якихось ситуаціях, адже у суперників більше досвіду гри на такому рівні. Так що тут у них є невелика перевага. Але ми заповнимо цю прогалину. У Зінченка і Ярмоленка, які виступають в Англійській прем'єр-лізі, буде подвійна, а то і потрійна мотивація. Мені ж вона не потрібна. Ми граємо за свою національну команду, в таборі відмінна атмосфера. Одягаючи футболку збірної України, ти повинен бути готовий на 100% незалежно від суперника".

Цікаво, що Матвієнко є одним з лідерів на турнірі з повернення м'ячів під контроль команди.

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Згадаймо, як українці обіграли шведів: