2 липня 19:00
Швейцарія --
Іспанія --
2 липня 22:00
Бельгія --
Італія --
3 липня 19:00
Чехія --
Данія --
3 липня 22:00
Україна --
Англія --
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Зінченко і Ярмоленко вийдуть на Англію з потрійною мотивацією: Матвієнко вірить у перемогу України

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
2 липня, 17:19
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Основний захисник "синьо-жовтих" вважає родоначальників футболу фаворитами матчу 1/4 фіналу чемпіонату Європи, але готовий їх перемогти
/ Фото: Reuters

У збірної України п'ятеро футболістів повністю провели всі чотири поєдинки Євро-2020. Один із них – захисник Шахтаря Микола Матвієнко, до якого вже виявляють інтерес деякі англійські клуби. 25-річний уродженець Криму поділився своїми очікуваннями від бою в чвертьфіналі турніру.

Тим часом Шевченко показав збірній арену гладіаторів у Римі перед битвою з Англією.

Свої думки Матвієнко висловив офіційному сайту УЄФА.

  • Про досягнення на ЧЄ:

"Вихід у чвертьфінал – великий успіх для України, але ми хочемо більшого. Не можна просто зупинитися на досягнутому і почати святкувати. На цій стадії турніру статися може всяке. Ми віримо, що здатні пройти далі.

Після матчу зі Швецією ми були неймовірно щасливі, як і вся Україна. Отримали безліч повідомлень, бачили багато крутих відео. Але я не дуже емоційна людина. Уже заспокоївся і почав готуватися до наступної гри".

  • Про очікування від матчу з англійцями:

"У нас три дні на відпочинок, як і у Англії. В такому графіку всім нам грати вже доводилося. Думаю, ми будемо повністю готові до матчу.

Безумовно, Англія буде фаворитом. Всі бачили, як здорово вона грає, які там футболісти... Нам, звичайно, буде непросто, але ми в себе віримо".

  • Про психологічну підготовку до поєдинку:

"Нам іноді не вистачає стійкості. Часом ми психологічно поступаємося в якихось ситуаціях, адже у суперників більше досвіду гри на такому рівні. Так що тут у них є невелика перевага. Але ми заповнимо цю прогалину.

У Зінченка і Ярмоленка, які виступають в Англійській прем'єр-лізі, буде подвійна, а то і потрійна мотивація. Мені ж вона не потрібна. Ми граємо за свою національну команду, в таборі відмінна атмосфера. Одягаючи футболку збірної України, ти повинен бути готовий на 100% незалежно від суперника".

Цікаво, що Матвієнко є одним з лідерів на турнірі з повернення м'ячів під контроль команди.

Читайте також: в Росії обурені, що тренер їхньої збірної привітав Шевченка.

Згадаймо, як українці обіграли шведів:

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Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
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#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Португалія
3
7:6
4
3
Німеччина
3
6:5
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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