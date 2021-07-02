Шевченко завис під час пресконференції перед матчем Україна – Англія і сказав дещо без перекладу

Головний тренер нашої збірної відповідав італійською на питання, яке ніхто не переклав, а картинка під час прямого ефіру постійно "гальмувала"

Тренер збірної України Андрій Шевченко / Фото: Reuters

Сьогодні ввечері "синьо-жовті" провели обов'язкову пресконференцію напередодні суботнього чвертьфіналу Євро-2020. Участь в спілкуванні з журналістами взяли Андрій Шевченко та Олександр Зінченко. Вийшла ця процедура досить незвичайною.

Нагадаємо, збірній України на Євро радять говорити українською.

Пряму трансляцію організували на YouTube-каналі УАФ. На жаль, вона постійно "зависала", що викликало невдоволення десятків фанатів. Стало ясно, що завтра Олександр Зубков, який практично відновився, все-таки не зіграє. Головний тренер збірної України віддав належне супернику, але здаватися не збирається:

"Збірна Англії – одна з найкращих і збалансованих команд турніру. У її складі – чудові виконавці. Хочу відзначити тренера – Гарета Саутгейта, який зібрав дійсно чудовий колектив. Англія переживає один з найкращих футбольних моментів в історії. Ми розуміємо, з якою командою граємо, але у нас є і свої сильні сторони. Ми вже показали характер на Євро. У нас є певні принципи гри, від яких ми не збираємося відходити і завтра. Хоча на нас чекає важкий матч".

Шева сподівається на підтримку на "Стадіо Олімпіко", хоча думає, що й англійці заслужили на теплі слова вболівальників. Цікаво, що одне з питань Андрію Миколайовичу поставили італійською, однак він не вважав за потрібне його перекладати, а ніхто не підказав, що можна було б озвучити його для наших шанувальників футболу.

Тим часом британське посольство підтримало Україну: "Зіграти в Донецьку – і у відпустку до Криму".

Дивіться, як наш коментатор переозвучив мультфільм про козаків: