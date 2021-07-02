Шевченко завис під час пресконференції перед матчем Україна – Англія і сказав дещо без перекладу

Сьогодні ввечері "синьо-жовті" провели обов'язкову пресконференцію напередодні суботнього чвертьфіналу Євро-2020. Участь в спілкуванні з журналістами взяли Андрій Шевченко та Олександр Зінченко. Вийшла ця процедура досить незвичайною.
Нагадаємо, збірній України на Євро радять говорити українською.
Пряму трансляцію організували на YouTube-каналі УАФ. На жаль, вона постійно "зависала", що викликало невдоволення десятків фанатів. Стало ясно, що завтра Олександр Зубков, який практично відновився, все-таки не зіграє. Головний тренер збірної України віддав належне супернику, але здаватися не збирається:
"Збірна Англії – одна з найкращих і збалансованих команд турніру. У її складі – чудові виконавці. Хочу відзначити тренера – Гарета Саутгейта, який зібрав дійсно чудовий колектив.
Англія переживає один з найкращих футбольних моментів в історії. Ми розуміємо, з якою командою граємо, але у нас є і свої сильні сторони. Ми вже показали характер на Євро. У нас є певні принципи гри, від яких ми не збираємося відходити і завтра. Хоча на нас чекає важкий матч".
Шева сподівається на підтримку на "Стадіо Олімпіко", хоча думає, що й англійці заслужили на теплі слова вболівальників. Цікаво, що одне з питань Андрію Миколайовичу поставили італійською, однак він не вважав за потрібне його перекладати, а ніхто не підказав, що можна було б озвучити його для наших шанувальників футболу.
Тим часом британське посольство підтримало Україну: "Зіграти в Донецьку – і у відпустку до Криму".
Дивіться, як наш коментатор переозвучив мультфільм про козаків: