2 липня 45’
Швейцарія 0
Іспанія 1
2 липня 22:00
Бельгія --
Італія --
3 липня 19:00
Чехія --
Данія --
3 липня 22:00
Україна --
Англія --
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Шевченко завис під час пресконференції перед матчем Україна – Англія і сказав дещо без перекладу

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
2 липня, 19:20
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Головний тренер нашої збірної відповідав італійською на питання, яке ніхто не переклав, а картинка під час прямого ефіру постійно "гальмувала"
Тренер збірної України Андрій Шевченко
Тренер збірної України Андрій Шевченко / Фото: Reuters

Сьогодні ввечері "синьо-жовті" провели обов'язкову пресконференцію напередодні суботнього чвертьфіналу Євро-2020. Участь в спілкуванні з журналістами взяли Андрій Шевченко та Олександр Зінченко. Вийшла ця процедура досить незвичайною.

Нагадаємо, збірній України на Євро радять говорити українською.

Пряму трансляцію організували на YouTube-каналі УАФ. На жаль, вона постійно "зависала", що викликало невдоволення десятків фанатів. Стало ясно, що завтра Олександр Зубков, який практично відновився, все-таки не зіграє. Головний тренер збірної України віддав належне супернику, але здаватися не збирається:

"Збірна Англії – одна з найкращих і збалансованих команд турніру. У її складі – чудові виконавці. Хочу відзначити тренера – Гарета Саутгейта, який зібрав дійсно чудовий колектив.

Англія переживає один з найкращих футбольних моментів в історії. Ми розуміємо, з якою командою граємо, але у нас є і свої сильні сторони. Ми вже показали характер на Євро. У нас є певні принципи гри, від яких ми не збираємося відходити і завтра. Хоча на нас чекає важкий матч".

Шева сподівається на підтримку на "Стадіо Олімпіко", хоча думає, що й англійці заслужили на теплі слова вболівальників. Цікаво, що одне з питань Андрію Миколайовичу поставили італійською, однак він не вважав за потрібне його перекладати, а ніхто не підказав, що можна було б озвучити його для наших шанувальників футболу.

Тим часом британське посольство підтримало Україну: "Зіграти в Донецьку – і у відпустку до Криму".

Дивіться, як наш коментатор переозвучив мультфільм про козаків:

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Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Португалія
3
7:6
4
3
Німеччина
3
6:5
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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