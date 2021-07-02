Зіграти в Донецьку і у відпустку до Криму: британське посольство підтримало Україну

Посольство Великої Британії в Україні висловило підтримку нашій країні в боротьбі з окупантами напередодні поєдинку 1/4 фіналу Євро-2020 між Англією і Україною в Римі. Також вони згадали пам'ятний поєдинок між командами дев'ятирічної давнини.
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"Завтра Англія зіграє з Україною в чвертьфіналі Євро-2020. Останній раз обидві команди зустрічалися в рамках європейських чемпіонатів під час Євро-2012 в Донецьку. В той день після дуже напруженого поєдинку Англія вийшла переможцем завдяки голу Вейна Руні.
Ми сподіваємося, що в найближчому майбутньому українська збірна знову зможе зіграти в підконтрольному Україні Донецьку, а потім поїхати в післясезонну відпустку в український Крим.
Велика Британія є партнером, другом і прихильником України в сферах безпеки, реформ і розвитку", – йдеться в Twitter посольства.
До речі, раніше ми писали, що перед битвою з Англією Шевченко показав команді арену гладіаторів. Головний тренер національної команди щасливий повернутися в Рим і очікує в суботу позитивних емоцій на Олімпійському стадіоні.