Збірній України на Євро рекомендували говорити державною мовою – ще раз і настійно

Уповноважений із захисту держ. мови Тарас Кремінь вважає, що футболістам і представникам інших видів спорту варто було б перейти на українську

Руслан Малиновський, збірна України / Фото: Reuters

Продовжують горіти пристрасті навколо спілкування української збірної з футболу російською мовою. Багато шанувальників і фахівців дорікають спортсменам, що вони не хочуть говорити державною мовою, хоча цілком могли б. Підключився до дискусії й уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

Тим часом обіцянка гравців збірної перейти на українську мову виявилася пранком.

На сторінці в Facebook омбудсмен висловив свою думку і навів деякі статті законів. Суть його некороткого повідомлення зводиться до того, що проводити змагання в Україні обов'язково потрібно державною мовою. Але при цьому приватне спілкування спортсменів між собою не є сферою діяльності Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Тому змусити футболістів і їхніх колег з інших видів спорту говорити українською не є можливим. Зазначається, що в нашому спорті російська мова є домінуючою. Кремінь пише, що його команда знову направила всім федераціям, клубам і спортивним організаціям рекомендації проводити роз'яснювальну роботу для виправлення ситуації. Тарас відзначає, що провідні спортсмени є прикладом в суспільстві, і хотілося б, щоб вони це усвідомлювали, в тому числі – в мовній сфері.

Уродженець Миколаївській області сподівається, що української в спорті побільшає. Найближчим часом хочуть затвердити державну програму сприяння оволодінню державної мови і організації курсів.

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