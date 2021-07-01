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Збірній України на Євро рекомендували говорити державною мовою – ще раз і настійно

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
1 липня, 23:57
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Уповноважений із захисту держ. мови Тарас Кремінь вважає, що футболістам і представникам інших видів спорту варто було б перейти на українську
Руслан Малиновський, збірна України
Руслан Малиновський, збірна України / Фото: Reuters

Продовжують горіти пристрасті навколо спілкування української збірної з футболу російською мовою. Багато шанувальників і фахівців дорікають спортсменам, що вони не хочуть говорити державною мовою, хоча цілком могли б. Підключився до дискусії й уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

Тим часом обіцянка гравців збірної перейти на українську мову виявилася пранком.

На сторінці в Facebook омбудсмен висловив свою думку і навів деякі статті законів. Суть його некороткого повідомлення зводиться до того, що проводити змагання в Україні обов'язково потрібно державною мовою. Але при цьому приватне спілкування спортсменів між собою не є сферою діяльності Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Тому змусити футболістів і їхніх колег з інших видів спорту говорити українською не є можливим. Зазначається, що в нашому спорті російська мова є домінуючою. Кремінь пише, що його команда знову направила всім федераціям, клубам і спортивним організаціям рекомендації проводити роз'яснювальну роботу для виправлення ситуації. Тарас відзначає, що провідні спортсмени є прикладом в суспільстві, і хотілося б, щоб вони це усвідомлювали, в тому числі – в мовній сфері.

Уродженець Миколаївській області сподівається, що української в спорті побільшає. Найближчим часом хочуть затвердити державну програму сприяння оволодінню державної мови і організації курсів.

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9
2
Уельс
3
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Швейцарія
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4
4
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0
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#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
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9
2
Данія
3
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3
3
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3
1:3
3
4
Росія
3
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3
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#
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І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
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3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
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#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
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#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
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#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Португалія
3
7:6
4
3
Німеччина
3
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4
4
Угорщина
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