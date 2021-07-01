Батько Довбика – про українську мову і перехід нашого футболіста до чемпіонату Росії

Форвард-новачок збірної України Артем Довбик став суперпопулярним після переможного гола в додатковий час в поєдинку Євро-2020 проти шведської команди. 24-річним хлопцем родом з Черкас відразу зацікавилися кілька солідних клубів. Ми писали, що батько Довбика хоче бачити його в МЮ.

Тим часом батько нападника Олександр в інтерв'ю BBC News Україна поділився цікавими подробицями:

"Артем подзвонив відразу після матчу. Сказав, що взагалі не розуміє, що відбувається: ніби в сон потрапив. Ми тут теж стрибали, спати сусідам не давали...

Вдома син розмовляє з нами українською. Просто у них в команді всі російськомовні, тому й він звик. Але коли до нас приїжджає, то спілкується рідною мовою, як ми...

Поки що ніяких конкретних пропозицій з інших клубів він не отримував. Але в російський чемпіонат точно не перейде".