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Батько Довбика – про українську мову і перехід нашого футболіста до чемпіонату Росії

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
1 липня, 18:49
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Герой матчу 1/8 фіналу чемпіонату Європи проти шведів форвард Дніпра-1 Артем Довбик не збирається розглядати пропозиції з російської ПЛ
Батько Артема Довбика нічого не бачив після голу сина Швеції
Батько Артема Довбика нічого не бачив після голу сина Швеції / Фото: Reuters

Форвард-новачок збірної України Артем Довбик став суперпопулярним після переможного гола в додатковий час в поєдинку Євро-2020 проти шведської команди. 24-річним хлопцем родом з Черкас відразу зацікавилися кілька солідних клубів. Ми писали, що батько Довбика хоче бачити його в МЮ.

Тим часом батько нападника Олександр в інтерв'ю BBC News Україна поділився цікавими подробицями:

"Артем подзвонив відразу після матчу. Сказав, що взагалі не розуміє, що відбувається: ніби в сон потрапив. Ми тут теж стрибали, спати сусідам не давали...

Вдома син розмовляє з нами українською. Просто у них в команді всі російськомовні, тому й він звик. Але коли до нас приїжджає, то спілкується рідною мовою, як ми...

Поки що ніяких конкретних пропозицій з інших клубів він не отримував. Але в російський чемпіонат точно не перейде".

Нагадаємо, раніше Довбик виступав у Данії, не підійшов київському Динамо, а минулий сезон провів у Дніпрі. Сайт Transfermarkt оцінює його в 1 мільйон євро.

Дізнайтеся, як за Україну в матчі зі шведами вболівали польські коментатори.

Дивіться вирішальний удар Артема:

Вашій увазі – фото дружини героя збірної України Артема Довбика.

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9
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4
4
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0
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#
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І
Г
О
1
Бельгія
3
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9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
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#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
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#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
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#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
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3
4
Польща
3
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1
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Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Португалія
3
7:6
4
3
Німеччина
3
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4
4
Угорщина
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