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Сборной Украины на Евро рекомендовали говорить на государственном языке – еще раз и настоятельно

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
1 июля, 23:57
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Уполномоченный по защите гос. языка Тарас Кремень считает, что футболистам и представителям других видов спорта стоило бы перейти на украинский
Руслан Малиновский, сборная Украины
Руслан Малиновский, сборная Украины / Фото: Reuters

Продолжают пылать страсти вокруг общения украинской сборной по футболу на русском языке. Многие поклонники и специалисты упрекают спортсменов, что они не хотят говорить на государственном языке, хотя вполне могли бы. Подключился к дискуссии и уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.

Тем временем обещание игроков сборной перейти на украинский язык оказалось пранком.

На странице в Facebook омбудсмен высказал свое мнение и привел некоторые статьи законов. Суть его некороткого сообщения сводится к тому, что проводить соревнования в Украине обязательно нужно на государственном языке. Но при этом приватное общение спортсменов между собой не является сферой деятельности Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка в качестве государственного".

Поэтому заставить футболистов и их коллег из других видов спорта говорить на украинском не является возможным. Отмечается, что в нашем спорте российский язык является доминирующим. Кремень пишет, что его команда снова направила всем федерациям, клубам и спортивным организациям рекомендации проводить разъяснительную работу для исправления ситуации. Тарас отмечает, что ведущие спортсмены являются примером в обществе, и хотелось бы, чтобы они это осознавали, в том числе – в языковой сфере.

Уроженец Николаевской области надеется, что украинского в спорте станет больше. В ближайшее время хотят утвердить государственную программу содействия овладению государственного языка и организации курсов.

Читайте, что говорил отец Довбика об украинском языке и переходе в чемпионат России.

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