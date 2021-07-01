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Обіцянка гравців збірної перейти на українську мову виявилася пранком

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
1 липня, 13:03
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Артем Довбик не дзвонив Ларисі Ніцой. Письменниця стала жертвою пранкера, який говорив з нею від імені гравця збірної України
Ларису Ніцой розіграв пранкер
Ларису Ніцой розіграв пранкер / Фото: Reuters, Facebook

Раніше українська письменниця Лариса Ніцой розповіла, що нападник збірної Артем Довбик в телефонній розмові пообіцяв їй, що гравці і тренерський штаб перейдуть на українську мову. Але виявилося, що дзвінок від футболиться виявився звичайним пранком.

Письменниці подзвонив пранкери Василь Крутчак і, представившись Довбиком, розповів, що виховувався в україномовній сім'ї, але постійно перебував з російськомовними тренерами, тому розмовляє російською. Також він запросив письменницю за рахунок збірної відвідати матч України проти Англії в Римі.

Втім, варто відзначити, що в своєму пості про дзвінок "Довбика" Ніцой висловила сумнів, що розмовляла зі справжнім футболістом.

"Я пишу цей допис. І це була б гарна історія. Занадто гарна. І мені дуже хочеться в неї вірити. Але я думаю, що то був не Артем, і то було шахрайство. Чи може я вже така зневірена?", – міркувала письменниця.

Раніше історик і журналіст Вахтанг Кіпіані запропонував гравців збірної зобов'язати розмовляти українською мовою контрактом.

До речі, раніше відомий коментатор Дмитро Губернієв заявив, що Україна обіграла Швецію завдяки російській мові.

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