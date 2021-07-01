Критика подіяла! Гравці збірної переходять на українську мову

Футболісти і тренери збірної України переходять на українську мову. Про це в збірній домовилися після критики за спілкування на прес-конференціях російською мовою

Футболісти збірної будуть розмовляти українською мовою / Фото: Reuters

Футболісти і тренери збірної України домовилися на всіх прес-конференціях спілкуватися українською мовою. Про це написала письменниця Лариса Ніцой після розмови з нападником Артемом Довбиком, якого вона вчора розкритикувала.

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"Мені подзвонив Артем Довбик. Ми з ним довго говорили по телефону. Я розповідала йому, що українській зірці і герою неприпустимо говорити в публічному просторі неукраїнською мовою. Пояснювала, чому. А він казав, що хоч його батьки й українськомовні, він постійно перебував з російськомовними тренерами. Він попросив мене написати допис, що він поспілкувався з тренерами і вони дійшли висновку, що будуть говорити на всіх прес-конференціях українською", – написала Ніцой в Facebook.

Також вона додала, що хоче вірити в цю історію, але не впевнена, що розмовляла зі справжнім Довбиком.

Проте, на своїй сторінці в Instagram Артем залишив пост українською мовою, хоча до цього його повідомлення були переважно російською або англійською.